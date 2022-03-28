Черное кружево от Chanel, которое будоражит воображение.
Кристен Стюарт в «голом» платье на вечеринке Vanity Fair
Кристен Стюарт в «голом» платье на вечеринке Vanity Fair
После главной премии в киноиндустрии «Оскара» звезды по традиции отправились на after-party. Кажется, на вечеринке Vanity Fair появились абсолютно все. Среди множества гостей блистала актриса Кристен Стюарт.
Звезда произвела настоящий фурор на мероприятии, пишет Peopletalk.ru! Кристен вышла в свет в полупрозрачном платье Chanel, которое было украшено черным бантом и блестящими пуговицами. Стилисты собрали волосы актрисы в пучок и сделали нейтральный макияж.
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