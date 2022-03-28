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Кристен Стюарт в «голом» платье на вечеринке Vanity Fair

Krasotka.ee
Кристен Стюарт в «голом» платье на вечеринке Vanity Fair
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Фото: Evan Agostini

Черное кружево от Chanel, которое будоражит воображение.

После главной премии в киноиндустрии «Оскара» звезды по традиции отправились на after-party. Кажется, на вечеринке Vanity Fair появились абсолютно все. Среди множества гостей блистала актриса Кристен Стюарт.

Kristen Stewart arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 27, 2022, at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Kristen Stewart arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 27, 2022, at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Calif. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Фото: Evan Agostini

Звезда произвела настоящий фурор на мероприятии, пишет Peopletalk.ru! Кристен вышла в свет в полупрозрачном платье Chanel, которое было украшено черным бантом и блестящими пуговицами. Стилисты собрали волосы актрисы в пучок и сделали нейтральный макияж.

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