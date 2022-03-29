Чем полезен обычный лимон? 19 необходимых лайфхаков

1. Положите в холодильник чистую губку или ватный тампон, смоченный лимонным соком. Он будет поглощать все запахи, и в продуктах не будет специфического побочного запаха.

2. Для полировки используйте половинки лимона, выжатые из сока (можно просто порезать половинки лимона). Они могут чистить алюминиевую посуду, полировать ложки, ножи, серебро и золото. Протирка мягкой тканью придаст посуде красивый блеск.

3. Авокадо опрыскивают лимонным соком, чтобы сохранить цвет мякоти.

4. При приготовлении риса — чтобы он не прилипал и оставался воздушным, добавьте столовую ложку лимонного сока в кипящую воду.

5. Иногда, когда овощи и фрукты обрабатываются, руки от них остаются грязными и коричневатыми. Это не страшно, просто потрите руки лимонным соком, дайте высохнуть, затем подождите немного и вымойте с мылом. При необходимости повторите процесс еще раз.

6. Натуральный светлый цвет волос делается красивее следующим образом: во-первых, возьмите 100 мл лимонного сока, смешайте с равным количеством воды. Соотношение 1: 1. Во-вторых, ополосните волосы и дайте им высохнуть.

7. Лимонный сок — это натуральный отбеливатель.

8. Освежитель дыхания — лимонный сок является естественным средством против неприятного запаха изо рта, регулируя уровень рН во рту, кроме того, предотвращая процветание бактерий. А затем вам следует прополоскать рот чистой водой, потому что слишком много кислоты повреждает зубы.

9. Избавление от муравьев все еще является головной болью для многих. Но не обязательно использовать инсектициды. Места, где муравьи живут или собирают свою делегацию, опрыскиваются лимонным соком. Вне дома, если у вас есть области, где муравьи мешают, вы можете добавить свежую лимонную цедру. Муравьи не вернутся туда.

10. От нежелательных соседей тараканов тоже можно легко избавиться с помощью лимонного сока. Прежде всего пол следует вымыть раствором лимонного сока, смешайте 2 литра воды с соком двух лимонов. Тараканам это точно не понравится.

Полезные свойства лимонного сока

11. Если у вас дома есть камин, бросьте в огонь немного лимонной цедры. Это освежит и про дезинфицирует воздух в комнате. Даже если нет камина, для этой цели можно использовать свечи.

12. Чтобы получить больше сока из лимона, перед тем как его хорошо раскатать, взбейте на твердой поверхности, это смягчит структуру лимона, вызывая выделение большего количества сока.

13. Укусы насекомых не редкость летом. Смешайте лимонный сок с небольшим количеством воды и нанесите ватный тампон.

14. Чтобы почистить микроволновую печь, нужно много работать, грязь не так легко удаляется. Хитрость заключается в том, чтобы смешать 150 мл воды с 3 столовыми ложками лимонного сока. Его помещают в специальную посуду для использования в микроволновой печи. Нагрейте 10 минут. Пары облегчают удаление грязи.

15. Предотвращает лимон и неприятные запахи пота.

16. Если вы добавите немного лимонного сока в фруктовые салаты (которые включают яблоки, груши — фрукты, которые быстро становятся коричневыми), они будут коричневеть медленнее.

17. Знаете ли вы, почему в древние времена рыба подавалась с лимоном? Потому что считалось, что лимонный сок растворяет случайно проглоченные кости. Обычно лучше съесть кусок черного хлеба, но лимонный сок улучшает вкус рыбных блюд.

18. Лимонный сок является отличным средством от высокого кровяного давления, кроме того укрепляя стенки кровеносных сосудов.