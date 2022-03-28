Ксения Бородина — активный пользователь социальных сетей. Только в одном Telegram-канале за жизнью звезды следит больше миллиона человек. Неудивительно, что у телеведущей такая большая армия поклонников, ведь Ксения постоянно общается с ними и высказывается о том, что ее волнует, пишет Peopletalk.ru
Ксения Бородина высказалась об отношениях: «Бороться за мужика — это провал»
Ксения Бородина высказалась об отношениях: «Бороться за мужика — это провал»
Накануне Бородина рассказала, что думает о женщинах, которые бегают за мужчинами.
«Я, кстати, всегда охреневаю, когда женщины борются за мужика. Я вот так реально не умею, всегда, если что говорила. Какая еще борьба? Мне ни раз говорили: «Ну вот так нельзя, надо быть мудрее». Чего? Какая еще борьба может быть? Никогда! Когда за женщину борются — это я еще пойму, но бороться за мужика — это провал», — написала Ксения Бородина в социальных сетях.
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