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Пять ошибок при использовании губной помады, которые совершает каждая женщина

Krasotka.ee
Пять ошибок при использовании губной помады, которые совершает каждая женщина
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Красная помада в моде всегда. Иллюстративное фото
Красная помада в моде всегда. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Казалось бы, что может быть проще, чем накрасить губы? Раз-раз и готово. А если вышла за контур — легкое движение пальцем, и все в порядке. На деле — сложнее. Wday.ru вместе с экспертом разбирает самые распространенные промахи.

Ошибка первая: наносить средство прямо из упаковки

Если ты так делаешь, жди перегруз с текстурой. Покрытие будет неаккуратным, неоднородным и еще больше подчеркнет проблемные места: сухость, трещинки, неровности.

В идеале работать кистью: взяли продукт из упаковки на кисть, немного сняли излишки — легкими прибивающими движениями на руку — и далее на губы. Движения отрывистые, короткие. Так у тебя получится сделать однородный тонкий слой.

Нет кисти под рукой? Есть традиционный метод наших мам: набираем средство на пальчик и легко вбиваем или растягиваем отрывистыми движениями по губам.

Ошибка вторая: наносить темные оттенки помады без заранее нанесенного контура на губы

Например, ты хочешь использовать темно-красный оттенок для голливудского макияжа. А природный цвет твоих губ светлее. В этом случае без карандашного контура губки будут смотреться «сдувшимися», словно ты их поджала.

Ошибка третья: выбирать слишком тусклую помаду

Подбирай помаду под свой цветотип и естественный оттенок губ. Используя оттенки светлее, ты рискуешь получить эффект «желтых зубов». Прием работает и наоборот: если зубы вдруг стали «странного» оттенка — смени помаду.

Ошибка четыре: пытаться выйти помадой или карандашом за контур губ, в надежде увеличить визуально губы

Это смотрится грязно и неопрятно. Хочешь более пухлые губы? Очерти их карандашом в тон помады, а внутреннюю границу оттушуй ближе к центру губ. Самой помаде в этом случае место как раз в середине — не дальше. Хочешь повторить эффект топовых бьюти-блогеров? Используй оттенки близкие к серо-коричневому, к пыльной розе. Иногда в ход можно пустить карандаши для бровей светлых оттенков.

Ошибка пятая: устаревшие тренды

Избегай вышедшие из моды оттенки и текстуры: сатиновые помады, кричащие оттенки — малиновый, баклажановый. Нюдовые спокойные цвета всегда смотрятся благородно. Сочетай помаду с румянами — это тоже выигрышный вариант, который всегда будет в моде.

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