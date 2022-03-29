Пять ошибок при использовании губной помады, которые совершает каждая женщина

Ошибка первая: наносить средство прямо из упаковки

Если ты так делаешь, жди перегруз с текстурой. Покрытие будет неаккуратным, неоднородным и еще больше подчеркнет проблемные места: сухость, трещинки, неровности.

В идеале работать кистью: взяли продукт из упаковки на кисть, немного сняли излишки — легкими прибивающими движениями на руку — и далее на губы. Движения отрывистые, короткие. Так у тебя получится сделать однородный тонкий слой.

Нет кисти под рукой? Есть традиционный метод наших мам: набираем средство на пальчик и легко вбиваем или растягиваем отрывистыми движениями по губам.

Ошибка вторая: наносить темные оттенки помады без заранее нанесенного контура на губы

Например, ты хочешь использовать темно-красный оттенок для голливудского макияжа. А природный цвет твоих губ светлее. В этом случае без карандашного контура губки будут смотреться «сдувшимися», словно ты их поджала.

Ошибка третья: выбирать слишком тусклую помаду

Подбирай помаду под свой цветотип и естественный оттенок губ. Используя оттенки светлее, ты рискуешь получить эффект «желтых зубов». Прием работает и наоборот: если зубы вдруг стали «странного» оттенка — смени помаду.

Ошибка четыре: пытаться выйти помадой или карандашом за контур губ, в надежде увеличить визуально губы

Это смотрится грязно и неопрятно. Хочешь более пухлые губы? Очерти их карандашом в тон помады, а внутреннюю границу оттушуй ближе к центру губ. Самой помаде в этом случае место как раз в середине — не дальше. Хочешь повторить эффект топовых бьюти-блогеров? Используй оттенки близкие к серо-коричневому, к пыльной розе. Иногда в ход можно пустить карандаши для бровей светлых оттенков.

Ошибка пятая: устаревшие тренды