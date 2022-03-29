28 марта в таллиннском торговом центре Nautica открылся обновленный магазин Tradehouse, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это праздник! Открытие обновленного магазина Tradehouse собрало сливки эстонского общества
Вот это праздник! Открытие обновленного магазина Tradehouse собрало сливки эстонского общества
В новом магазине Tradehouse появились новые бренды, стало больше пространства. На открытии выступила певица YASMYN, в роли диджея был DJ Andres Uibo, публику радовала танцевальная группа Free Flow. Вела мероприятие Саара Пиус.
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