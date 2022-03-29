Вт, 29.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Krasotka
Otsing
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот это праздник! Открытие обновленного магазина Tradehouse собрало сливки эстонского общества

Konstantin Sednev Ketlin Kruse Annaliisa Köss Limon.ee
Вот это праздник! Открытие обновленного магазина Tradehouse собрало сливки эстонского общества
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
28.03.2022, Tallinn. Nautica keskuse Tradehouse'i kaupluse pidulik avamine.
28.03.2022, Tallinn. Nautica keskuse Tradehouse'i kaupluse pidulik avamine. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

28 марта в таллиннском торговом центре Nautica открылся обновленный магазин Tradehouse, пишет Elu24.

В новом магазине Tradehouse появились новые бренды, стало больше пространства. На открытии выступила певица YASMYN, в роли диджея был DJ Andres Uibo, публику радовала танцевальная группа Free Flow. Вела мероприятие Саара Пиус.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

Ключевые слова
Наверх