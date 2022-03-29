Ани Лорак взяла для мужа в кредит полмиллионна евро, а тот с ней развелся
Ани Лорак взяла для мужа в кредит полмиллионна евро, а тот с ней развелся
Певица Ани Лорак на протяжении 10 лет была замужем за турком Муратом Налчаджиоглу. Ради жены мужчина переехал в Киев, оставив свою работу в отеле. Артистка понимала, как тяжело избраннику, поэтому всегда его поддерживала.
Ани Лорак решила помочь супругу в бизнесе — Мурат мечтал стать владельцем ресторана. «Я взяла в кредит полмиллиона долларов на его бизнес, потому что, когда ты любишь человека, ты вопросов не задаешь, просто любишь», — призналась звезда в эфире программы «Судьба человека».
Однако Налчаджиоглу не оценил жертвенность жены. Спустя некоторое время они развелись. Сейчас мужчина женат на возлюбленной по имени Лилия. А о личной жизни певицы ничего не известно.
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