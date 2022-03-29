Советы от шеф-повара: как хранить в холодильнике фрукты, овощи и яйца, чтобы они не испортились

Например, незакрытый кусочек тортика на тарелке может впитать в себя запах раскрытой упаковки с сосисками, которая лежит по соседству. А колбаса, сыр, отрезанные кусочки огурца, лимона и вовсе заветриваются.

Вот основные советы от главного кулинара:

Убираем лишнюю посуду. Например, сковородка в холодильнике занимает очень много места, царапает стекло, и потом холодильник быстрее портится. Перекладываем в бокс – экономим место.

Мед в холодильнике не храним. Он быстрее засахаривается, становится жестким.

Яйца могут хранится при комнатной температуре, их необязательно убирать в холодильник. Можем смело за счет них сэкономить место.

Для овощей и фруктов в холодильнике есть специальный отсек. Хранить их в пакетах – ошибка. Так они преют и быстрее портятся. Моем бокс-отсек для хранения овощей от холодильника, протираем его на сухо, кладем на дно чистое полотенце. Все овощи и фрукты кладем прямо на полотенце. Оно будет впитывать лишнюю влагу.

Зелень в полиэтиленовой упаковке тоже очень быстро преет. Поэтому заворачиваем ее в кухонное полотенце, также подойдет и бумажное. Предварительно мыть ее не нужно.

Корнеплоды в холодильнике не храним. Для картошки, моркови, лука лучше подойдет картонная коробка. Главное, обеспечить доступ воздуха. Если коробку решили закрыть крышкой — проткните в ней дырочки.

Бананы лучше себя чувствуют при комнатной температуре. Теплые они вкуснее. В холодных бананах нет вкуса.

Соевый соус, оливковое и растительное масло не нуждаются в холодильнике. Поэтому если места не хватает, просто поставьте их в шкафчик с сухими ингредиентами, они там будут себя хорошо чувствовать.

Морозилка:

Каждый отсек в морозилке существует для определенного вида продукта: отдельно рыба, отдельно мясо и отдельно овощи с ягодами.

Для хранения ягод можно воспользоваться специальными плотными пакетами для заморозки. Зип-пакет (пакет с застежкой) — правильное хранение + экономия места.

Куски мяса и птицы лучше обмотать пищевой пленкой и подписать дату заморозки.

Срок хранения в морозилке:

Птица — 12 месяцев,

Говядина — 12 месяцев,

Свинина — 12 месяцев,