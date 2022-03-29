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Ирина Дубцова рассказала о своей страсти к секс-игрушкам

Limon.ee
Ирина Дубцова рассказала о своей страсти к секс-игрушкам
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Ирина Дубцова. Скриншот из личного Инстаграма певицы.
Ирина Дубцова. Скриншот из личного Инстаграма певицы. Фото: https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Певица разоткровенничалась о себе. 40-летняя Ирина Дубцова обнародовала неизвестные факты личной жизни, пишет Cosmopolitan.

Поп-звезда призналась, что любит цветы, но на некоторые у нее аллергия. Ирина дала совет о том, какие букеты ей лучше не дарить. «Чихаю от лилий», — рассказала Дубцова.

Победительница «Фабрики звезд-4» призналась, что любит целоваться. Певица отметила, что в мужчинах ее возбуждает талант. Артистка также рассказала, что иногда совершает импульсивные поступки.

«Иногда посвящаю песни незнакомцам, которые мне понравились»,

— отметила исполнительница хита «Как ты там».

Ирина поговорила о своем характере. Поп-звезда призналась, что у нее есть необычные черты. Первая связана с забывчивостью. «Не запоминаю имена с первого раза. Да, мне стыдно», — отметила артистка.

Бывшая подопечная Игоря Крутого откровенно рассказала о том, что любит эксперименты в интимной жизни. Дубцова охотно посещает секс-шопы и не стесняется выбирать товары, которые её заинтересовали.

«Никогда не врала в магазинах для взрослых, что покупаю подарок подружке. Нет, мне не стыдно»,

— пояснила певица.

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