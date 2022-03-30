Не судьба: страны, где запрещено разводиться

Мы привыкли к тому, что в случае непримиримых разногласий мы можем подать на развод и прекратить всякое общение с человеком, который уже не кажется таким родным, как раньше. Но не все могут позволить себе такую, на первый взгляд, простую юридическую процедуру. В некоторых странах разводы запрещены в принципе.

Ватикан

Самое маленькое государство в мире удивляет строгостью своих законов. Так как основная религия в Ватикане католичество, заключение брака здесь — священный обряд, который не может быть разрушен. Конечно, если обстоятельства не терпят, возможно аннулировать брачный союз, но это будет длиться так долго, а документов потребуется столько, что жители предпочитают хорошо подумать перед тем как вступать в брак, чтобы в будущем избежать разочарования в партнере и тем самым обезопасить себя от крайне неприятной процедуры.

Филиппины

Здесь разводиться можно… но только мусульманам. Все остальные не могут позволить себе такую роскошь. Во-первых, развод на Филиппинах запрещен на государственном уровне, а во-вторых, заплатить за долгую юридическую процедуру придется очень много, у простых жителей просто нет таких средств. При этом за легализацию разводов на Филиппинах выступает большинство граждан, тем не менее официальной реакции на запрос местных жителей пока не поступало и филиппинцы, как и жители Ватикана, стараются вступать в официальный брак максимально обдуманно.

Развод. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

Некоторые штаты в США