ФОТО! ⟩ Беременна в 53?! Буланова поделилась снимком с молодым любовником

Фанаты Татьяны Булановой заподозрили, что певица готовится стать мамой в третий раз. Слухи о беременности 53-летней певицы появились в Сети из-за её нового фото с молодым возлюбленным.

Татьяна поделилась первым официальным снимком с бывшим теннисистом Валерием Рудневым, который моложе её на 19 лет. Их роман начался еще два года назад. Долгое время певице удавалось скрывать отношения со спортсменом, пока об их романе не узнали журналисты. Но даже после этого Татьяна крайне неохотно рассказывала об избраннике, так как он избегает публичности.

В СМИ обратили внимание, что Татьяна позирует на фото в просторном наряде с завышенной талией. Таким платьям часто отдают предпочтения будущие мамы, так как свободный крой скрывает изменения в фигуре. Остается только гадать: то ли Буланова немного поправилась и хочет скрыть лишний вес, то ли действительно готовится к прибавлению в семье?

«Артистка позировала в красном платье свободного кроя, что тут же навело фанатов на определенные мысли»,