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Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей

Krasotka.ee
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
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Ким Кардашьян на вечеринке после церемонии "Оскара". 27 марта 2022 года.
Ким Кардашьян на вечеринке после церемонии "Оскара". 27 марта 2022 года. Фото: Jeffrey Mayer/MPI/Capital Pictures

Прическа, которая пользовалась популярностью в 2000-х годах, вновь стала трендом у знаменитостей. Соответствующая информация появилась на сайте издания PopSugar.

Речь идет об укладке с эффектом «мокрых» волос, который создается стилистами с помощью различных стайлинговых средств. Известно, что с подобной прической на вечеринке в честь церемонии награждения кинопремии «Оскар» появилась телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. Волосы звезды были убраны в высокий хвост и уложены гелем по всей длине.

March 27, 2022, Beverly Hills, California, USA: KIM KARDASHIAN arrives at the 2022 Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. (Credit Image: © imageSPACE via ZUMA Press Wire)
March 27, 2022, Beverly Hills, California, USA: KIM KARDASHIAN arrives at the 2022 Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. (Credit Image: © imageSPACE via ZUMA Press Wire) Фото: imageSPACE

Сестра Ким Кардашьян Кортни, в свою очередь, вышла в свет с зачесанными назад «мокрыми» прядями.

Кортни Кардашьян и Тревис Бейкер 
Кортни Кардашьян и Тревис Бейкер Фото: Prensa Internacional

В то же время актриса Хантер Шафер, которая стала известной благодаря съемкам в сериале «Эйфория», предстала перед публикой с уложенными на затылке гелем волосами и «приклеенными» у лица прядями.

Хантер Шафер и Доминик Файк
Хантер Шафер и Доминик Файк Фото: Danny Moloshok

Чтобы повторить «мокрую» укладку как у Кортни Кардашьян редакторы Peopletalk рекомендуют нанести гель на корни волос и прочесать их по всей длине, оставляя концы сухими. При этом для создания прически с ровным пробором и локонами следует вбивать средство в пряди пальцами, двигаясь от кончиков до корней и сжимая пряди, имитируя легкую волну.

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