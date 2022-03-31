Совет дня: ТОП-7 весенних продуктов для похудения

Сезонные продукты считаются самыми полезными: они выращиваются в положенное им время года без применения каких-либо вредных добавок и стимуляторов роста. А весенние овощи – и вовсе рекордсмены по содержанию полезных веществ. Мы выбрали семь самых полезных весенних продуктов для здоровья и стройной фигуры.

Салатная зелень

Свежая и хрустящая молодая зелень по весне первой появляется на нашем столе. Листовые салаты, шпинат, укроп и петрушка обретают особую ценность именно в это время года, ведь они особенно богаты полезными веществами. Органические кислоты, белки, каротин, антиоксиданты – и это далеко не весь список.

Зелень мыть не стоит. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Салатную зелень следует обязательно включать в ежедневный рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов после зимы и избавиться от лишних килограммов, ведь ее калорийность составляет от 30 до 40 ккал на 100 г. Большое разнообразие видов весенней зелени позволяет экспериментировать с рецептами и готовить вкусные витаминные салаты с добавлением овощей, мяса, рыбы и морепродуктов. Она также станет превосходной приправой к супам, гарнирам и горячим блюдам, обеспечивая им невероятный вкус и аромат!

Редис

Молодой редис – очень диетический и полезный продукт, который выращивают в парнике уже в марте-апреле. Он богат витаминами С, полным набором витаминов группы В, калием, железом и полезными кислотами. Кроме того, в составе редиса есть особые вещества – фитонциды – которые считаются натуральными антибиотиками и защищают организм в период простуд. Низкая калорийность редиса (14 ккал на 100 г) делает его особенно ценным для желающих похудеть.

Редиска может покапризничать, если влаги и света будет мало. Фото: Пеэтер Кюммель/Sakala

Еще одно преимущество этого раннего овоща в том, что в пищу можно употреблять не только корнеплоды, но и ботву: с ней получаются отличные салаты, гарниры и зеленые супы, пишет «Домашний».

Молодой лук и чеснок

О пользе лука и чеснока знают все, однако весной эти продукты особенно ценны. Уже в апреле-мае можно найти молодые побеги – листья черемши или «медвежьего лука» и зеленые стрелки чеснока. Эти продукты содержат большое количество аскорбиновой кислоты, белка, минеральных солей и фитонцидов. Они обладают бактерицидными свойствами, а также улучшают пищеварение и препятствуют накоплению холестерина в крови. Всем, кто хочет быть здоровым и стройным, следует обязательно включать в меню эти продукты, ведь их калорийность составляет всего 35 ккал на 100 г, а польза известна еще с древних времен.

Черемшу и стрелки можно употреблять в свежем виде, добавляя как пряность в салаты или же использовать в приготовлении основных блюд, супов, гарниров и начинки для пирогов.

Щавель и крапива