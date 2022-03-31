Весной появляются первые сезонные продукты. Хрустящая зелень, молодой редис, первые грибы и даже весенняя рыба – эти полезные продукты помогут восполнить запас витаминов и сбросить набранный за зиму вес!
Совет дня: ТОП-7 весенних продуктов для похудения
Сезонные продукты считаются самыми полезными: они выращиваются в положенное им время года без применения каких-либо вредных добавок и стимуляторов роста. А весенние овощи – и вовсе рекордсмены по содержанию полезных веществ. Мы выбрали семь самых полезных весенних продуктов для здоровья и стройной фигуры.
Салатная зелень
Свежая и хрустящая молодая зелень по весне первой появляется на нашем столе. Листовые салаты, шпинат, укроп и петрушка обретают особую ценность именно в это время года, ведь они особенно богаты полезными веществами. Органические кислоты, белки, каротин, антиоксиданты – и это далеко не весь список.
Салатную зелень следует обязательно включать в ежедневный рацион, чтобы восполнить недостаток витаминов после зимы и избавиться от лишних килограммов, ведь ее калорийность составляет от 30 до 40 ккал на 100 г. Большое разнообразие видов весенней зелени позволяет экспериментировать с рецептами и готовить вкусные витаминные салаты с добавлением овощей, мяса, рыбы и морепродуктов. Она также станет превосходной приправой к супам, гарнирам и горячим блюдам, обеспечивая им невероятный вкус и аромат!
Редис
Молодой редис – очень диетический и полезный продукт, который выращивают в парнике уже в марте-апреле. Он богат витаминами С, полным набором витаминов группы В, калием, железом и полезными кислотами. Кроме того, в составе редиса есть особые вещества – фитонциды – которые считаются натуральными антибиотиками и защищают организм в период простуд. Низкая калорийность редиса (14 ккал на 100 г) делает его особенно ценным для желающих похудеть.
Еще одно преимущество этого раннего овоща в том, что в пищу можно употреблять не только корнеплоды, но и ботву: с ней получаются отличные салаты, гарниры и зеленые супы, пишет «Домашний».
Молодой лук и чеснок
О пользе лука и чеснока знают все, однако весной эти продукты особенно ценны. Уже в апреле-мае можно найти молодые побеги – листья черемши или «медвежьего лука» и зеленые стрелки чеснока. Эти продукты содержат большое количество аскорбиновой кислоты, белка, минеральных солей и фитонцидов. Они обладают бактерицидными свойствами, а также улучшают пищеварение и препятствуют накоплению холестерина в крови. Всем, кто хочет быть здоровым и стройным, следует обязательно включать в меню эти продукты, ведь их калорийность составляет всего 35 ккал на 100 г, а польза известна еще с древних времен.
Черемшу и стрелки можно употреблять в свежем виде, добавляя как пряность в салаты или же использовать в приготовлении основных блюд, супов, гарниров и начинки для пирогов.
Щавель и крапива
Среди всех зеленых растений, появляющихся весной, стоит особенно выделить щавель и крапиву. Так, в листьях щавеля присутствует большое количество витаминов группы А, В, Е, К, различных кислот и микроэлементов. Да и крапива, которая считается сорняком, может похвастаться столь же внушительным составом полезных веществ при минимальной калорийности – всего 20 ккал на 100 г.
Из этих весенних продуктов получаются отличные супы, начинки для пирогов и заготовки на будущее! Щавель и крапиву можно также замораживать или закрывать в банки, чтобы наслаждаться витаминами зимой, но лучше всего употреблять их сразу после сбора или покупки.
Сморчки и строчки
Ранней весной, когда снег уже сходит, в лесу можно найти первые сезонные грибы – строчки и сморчки. Они выглядят довольно неприглядно и напоминают поганки, но на самом деле являются съедобными. Эти грибы-первопроходцы малокалорийны (20–25 ккал на 100 г), но при этом весьма полезны для иммунитета, зрения и пищеварительного тракта.
Готовить их можно так же, как и любые другие грибы: тушить, жарить, отваривать и даже делать заготовки. Однако перед употреблением их следует обязательно подвергать термической обработке, чтобы устранить имеющиеся в составе токсины, и только после этого добавлять в блюда.
Рыба и морепродукты
В рыбе и морепродуктах содержится невероятное количество витаминов, минералов, белка, фосфора и незаменимых полиненасыщенных Омега-3 и Омега- 6 кислот, поэтому эти деликатесы – то, что нужно ослабленному организму весной. Для тех, кто следит за весом, лучше всего подойдут нежирные сорта рыбы: треска, хек, пикша, минтай ( 70–90 ккал на 100 г). Из морепродуктов самыми доступными будут креветки и кальмары (100–120 ккал).
Но самой вкусной и полезной весенней рыбой, несомненно, является корюшка. В отличие от многих своих «собратьев», она имеет приятный огуречный аромат, который ассоциируется с весной, – сезоном, когда она появляется в продаже.
Березовый сок
Каждый, наверняка, с детства помнит приятный, чуть сладковатый вкус березового сока! Этот напиток был особенно популярен в советские время. Но и сейчас его можно купить в магазинах весной или собрать в лесу без большого вреда для деревьев. Несмотря на то, что по виду сок березы похож на воду, он богат большим количеством эфирных масел, дубильных веществ, фитонцидов, витаминов и органических кислот. Кроме того, березовый сок считается одним из лучших натуральных средств для лечения различных заболеваний желудка и стимуляции обмена веществ. Он также улучшает иммунитет и заряжает организм энергией, которой нам так не хватает после зимы.