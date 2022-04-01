Раз уж мужчины с Марса, а женщины с Венеры, неудивительно, что мы говорим на разных языках, и из-за этого иногда возникает недопонимание. Собрали топ самых популярных фраз, которые девушки слышат совсем не так, как парни их произносят.
Перевод с мужского: пять фраз, которые девушки толкуют неверно
«Помню, моя бывшая...»
Что слышит она: «Я ее все еще люблю»
Что имеет в виду он: «Я вспомнил интересную историю с ее участием»
Ревность и заниженная самооценка часто заставляют девушек сомневаться в чувствах возлюбленного и воспринимать его бывших как потенциальных врагов, которые спят и видят, как бы разрушить их счастливый союз.
Именно поэтому любое упоминание бывшей (контекст не важен) воспринимается в штыки и нередко приводит к ссорам и обидам. А между тем парень вполне мог решить рассказать историю в тему вашего разговора и, поскольку бывшая была и остается частью его прошлого, в этом рассказе может фигурировать и ее имя.
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Кстати, на самом деле ее упоминание в нейтральной или смешной истории часто оказывается хорошим знаком для ваших нынешних отношений. Чувства к ней прошли, боли и сожалений не осталась, и у него нет совершенно никаких причин врать, заменяя ее в этом рассказе на «Вована» или рассказывая историю про себя и нее, как «Помню, слышал про одну пару...»
«Да нормально на тебе сидит это платье!»
Что слышит она: «Мне плевать, что ты носишь»
Что имеет в виду он: «Тебе действительно идет»
Ты когда-нибудь покупала вместе с парнем зимнюю резину для машины? Если ты не заядлая автомобилистка, то, скорее всего, этот опыт вряд ли стал для тебя приятным и волнительным. Все варианты выглядят одинаково, в характеристиках ты не разбираешься, и мучения парня о том, какому комплекту отдать предпочтение, тебе искренне непонятны.
Единственное, о чем ты думаешь, так это о том, чтобы это все поскорее закончилось, и вы занялись чем-то более веселым. Поняла, куда мы клоним? Если парню совсем не нравится твое платье, можешь не сомневаться — он честно об этом скажет. А в остальном... Эй, он же влюблен в тебя! А это значит, что ты прекрасна для него как в бежевом, так и в песочном наряде.
«Тебе надо попробовать пирожки моей мамы, это просто объедение!»
Что слышит она: «Ты никогда не будешь готовить так вкусно, как мама»
Что имеет в виду он: «У мамы вкусная еда, надеюсь, тебе она тоже понравится»
После бывшей для многих женщин мама возлюбленного — враг номер «два». Что ж, в некоторых ситуациях отношения между ней и сыном действительно могут быть немного нездоровыми и, не осознав то, что он повзрослел, мать способна продолжать контролировать сына и испытывать ревность к его избраннице.
Но если мы говорим о нормальной сыновней любви, то обожать еду той, что его родила и вырастила с заботой и теплотой — абсолютно нормально. Ты не должна пытаться соперничать с мамой мужчины, потому что у вас разные роли в его жизни и любит он вас обеих по-разному. А раз вы обе для него важны, то ему хочется, чтобы между вами были хорошие отношения.
И, скорее всего, парень правда надеется, что тебе придутся по вкусу кулинарные шедевры его мамы. Кстати, если вы пока с ней не знакомы, то, вероятно, это скоро произойдет. Здесь нужно не злиться, а радоваться — ваши с ним отношения выходят на новый уровень!
«Если хочешь, можешь пойти со мной, но тебе там будет скучно»
Что слышит она: «Там будут бывшая или девушки легкого поведения»
Что имеет в виду он: «Ты будешь скучать и, возможно, заставишь нас уйти пораньше»
Как бы сильно он тебя ни любил, парню (и тебе тоже) важно и нужно избегать полного слияния и иметь какой-то свой личный досуг и хобби. Когда ему хочется встретиться с друзьями или пойти куда-то отдельно, не стоит рисовать себе страшные картинки, в которых он обязательно тебе изменяет. Поверь, у мужчин гораздо больше способов провести время без своей избранницы, чем этот.
И большинство из тех видов досуга, которые ему нравятся (от сборки байков до игры в футбол), тебе действительно могут быть неинтересны. По крайней мере, так может казаться парню, который представляет, как ты будешь сидеть, поглядывая на часы, и периодически невзначай спрашивать: «Еще долго?»
Если же тебе интересно получше узнать его хобби, то, спросив, чем именно он планирует заняться, можешь предложить свою компанию, а затем, даже если окажешься разочарованной, попытайся не демонстрировать свою скуку слишком явно.
Однако здесь есть нюанс — возможно, возлюбленный настроен на «мужские» разговоры с друзьями, которые, так же как и женские, ведутся вдали от представителей противоположного пола. Так что начни проявлять больше доверия в отношении партнера и не души его навязчивостью — от таких проявлений любви мужчины обычно бегут.
«Ага, сделаю»
Что слышит она: «Я сделаю это прямо сейчас»
Что имеет в виду он: «Я сделаю это, когда будет время»
Он правда не против помочь тебе с возникшей проблемой, однако если ты не обозначишь четко уровень ее приоритетности, то не удивляйся, если в списке дел (в котором есть и другие, добавленные им самим пункты) твоя просьба не будет находиться на самом верху.
Мужчины очень любят конкретику. Поэтому, когда просишь его что-то сделать, уточни, удобно ли ему будет выполнить эту просьбу к какому-то определенному сроку — к вечеру, выходным или к первому мая.
Ах да, просто, на всякий случай, ты ведь именно просишь мужчину о чем-то, а не требуешь от него выполнения твоих приказов, верно?