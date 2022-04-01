Перевод с мужского: пять фраз, которые девушки толкуют неверно

«Помню, моя бывшая...»

Что слышит она: «Я ее все еще люблю»

Что имеет в виду он: «Я вспомнил интересную историю с ее участием»

Ревность и заниженная самооценка часто заставляют девушек сомневаться в чувствах возлюбленного и воспринимать его бывших как потенциальных врагов, которые спят и видят, как бы разрушить их счастливый союз.

Именно поэтому любое упоминание бывшей (контекст не важен) воспринимается в штыки и нередко приводит к ссорам и обидам. А между тем парень вполне мог решить рассказать историю в тему вашего разговора и, поскольку бывшая была и остается частью его прошлого, в этом рассказе может фигурировать и ее имя.

Подписывайся на наши группы в социальных сетях — там еще больше полезных советов, идей, а еще вдохновляющие картинки и интересные видеоролики.

Кстати, на самом деле ее упоминание в нейтральной или смешной истории часто оказывается хорошим знаком для ваших нынешних отношений. Чувства к ней прошли, боли и сожалений не осталась, и у него нет совершенно никаких причин врать, заменяя ее в этом рассказе на «Вована» или рассказывая историю про себя и нее, как «Помню, слышал про одну пару...»

«Да нормально на тебе сидит это платье!»

Что слышит она: «Мне плевать, что ты носишь»

Что имеет в виду он: «Тебе действительно идет»

Ты когда-нибудь покупала вместе с парнем зимнюю резину для машины? Если ты не заядлая автомобилистка, то, скорее всего, этот опыт вряд ли стал для тебя приятным и волнительным. Все варианты выглядят одинаково, в характеристиках ты не разбираешься, и мучения парня о том, какому комплекту отдать предпочтение, тебе искренне непонятны.

Единственное, о чем ты думаешь, так это о том, чтобы это все поскорее закончилось, и вы занялись чем-то более веселым. Поняла, куда мы клоним? Если парню совсем не нравится твое платье, можешь не сомневаться — он честно об этом скажет. А в остальном... Эй, он же влюблен в тебя! А это значит, что ты прекрасна для него как в бежевом, так и в песочном наряде.

«Тебе надо попробовать пирожки моей мамы, это просто объедение!»

Что слышит она: «Ты никогда не будешь готовить так вкусно, как мама»

Что имеет в виду он: «У мамы вкусная еда, надеюсь, тебе она тоже понравится»

После бывшей для многих женщин мама возлюбленного — враг номер «два». Что ж, в некоторых ситуациях отношения между ней и сыном действительно могут быть немного нездоровыми и, не осознав то, что он повзрослел, мать способна продолжать контролировать сына и испытывать ревность к его избраннице.