Выглядящая на 19 лет 53-летняя женщина раскрыла секрет красоты и молодости

Натали Гангон рассказала, что в сети ее сравнивают с 19-летней девушкой. Она призналась, что для сохранения молодости тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Женщина придерживается интервального голодания: она ест только в период с 12 дня до 8 вечера. «Большую часть времени я стараюсь питаться здоровой пищей, есть меньше полуфабриктов и не слишком много сахара. Но я не морю себя голодом и ем не менее 2000 калорий в день. Я позволяю себе фастфуд и люблю иногда полакомиться мороженым», — призналась она.