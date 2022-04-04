15 простых правил по уборке квартиры в новом доме

ПРАВИЛЬНЕЕ ВСЕГО начинать уборку комнаты с пылесоса и только потом протирать пыль. В противном случае она осядет снова.

ВЫМЫТЬ ВСЮ ВАННУЮ перед тем, как отправиться на работу, нереально, но вы вполне можете залить в унитаз чистящую жидкость, а вечером пройтись по стенкам ёршиком.

ЕСЛИ ЕСТЬ МЕСТА, где нужна предварительная обработка с дезинфекцией и глубоким очищением, начинайте именно с них. Наносите средства и занимайтесь другими делами. Обязательно следует дождаться, пока они начнут действовать (от 1 до 5 минут).

ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ — уголков, выемок, пазов в сантехнике, ёмкостях и бытовых приборах — пользуйтесь зубной щёткой.

ПОБРЫЗГАЙТЕ АНТИСТАТИКОМ экраны и задние поверхности техники и телевизоров, протирая их специальной салфеткой. На них будет оседать в два раза меньше пыли.

ИЗБАВИТЬ ОТ ЛИШНЕЙ ЧИСТКИ и проветривания холодильника может обычный активированный уголь. Он поглотит все запахи, и камера будет «свежей».

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К УБОРКЕ кухни, следует заранее обработать поверхность плиты средством против жира, чтобы застаревшие пятна успели отойти, пока вы заняты посудой и столешницей.

ЧТОБЫ НА ПОВЕРХНОСТЯХ не оставалось разводов, не стоит протирать их хаотичными или круговыми движениями. Лучше — горизонтальными или вертикальными. Если поверхность имеет сложную структуру, протирайте её по структуре.

МОЖНО СЭКОНОМИТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ, если обычную тряпку заменить микрофиброй.

ДЛЯ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ тряпки стоит перед применением сложить её вчетверо. Таким образом получается целых четыре рабочие стороны, что увеличивает продолжительность использования и экономит время.

НЕ СТОИТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ абразивной стороной губки, чтобы избавиться от пятен или несильных загрязнений, ведь она может повредить поверхность! А губками с зелёным абразивом вообще лучше не пользоваться на кухне. Используйте белый или голубой.

СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ, кто только что сделал ремонт: чтобы избавиться от белой строительной пыли на полу, сначала надо промыть его обыкновенной водой с уксусом (2 столовые ложки на 1 литр воды) и только потом с использованием средства для пола. Это позволит довести поверхность до состояния идеальной чистоты.

ЕСЛИ У ВАС ПОВРЕЖДЕНА ВЫТЯЖКА каким-либо химическим средством, можно визуально скрыть этот дефект. Просто протрите поврежденную поверхность растительным маслом.

ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА средства для посуды хорошо удаляют налёт с чашек от чая и кофе, и вместо белых они становятся желтыми. С этим легко справится обыкновенная пищевая сода! Нанесите небольшое количество соды на мягкую сторону губки и протрите посуду. Будет как новая.