Узнать звезду на новых фото сложно: она восхищает изящной талией, стройными ногами и плоским животом, пишет Womanhit.ru
Без сахара и молока, но с фастфудом: как Адель избавилась от 45 килограммов
Она уверяла, что готова весить тонну и не собирается худеть, потому что публика должна ценить талант, а не тонкую талию. Адель называли иконой бодипозитива, но развод певицы все изменил. Почти год знаменитость скрывалась, не давала интервью, забросила соцсети, а когда папарацци сфотографировали ее на улице, поклонники не поверили глазам: из очаровательной пышки звезда превратилась в изящную красавицу.
За два года Адель удалось избавиться от 45 килограммов, она шутит, что теперь от нее осталась половина, а секретом стройности считает диету из «спорта и слез». Но недавно артистка все же рассказала, как изменила рацион, чтобы радикально преобразиться.
Посмотри фото здесь: womanhit.ru
Знаменитость считает, что не придерживалась диеты, но ее меню очень напоминает систему питания сиртфуд, которую выбирали принц Гарри, Меган Маркл и Кайли Дженнер. Основное правило — полный отказ от сахара и необезжиренных молочных продуктов.
Завтрак Адель раньше состоял из нескольких чашек кофе с сахаром, теперь певица предпочитает чай и смузи. Рецепт полезного коктейля прост: обезжиренный йогурт, немного орехов и ягод. Он заряжает певицу энергией.
От перекусов знаменитость отказалась, чтобы восстановить гормональный фон, а на обед Адель съедает большую порцию легкого салата из капусты, сельдерея, яблока и грецких орехов. Иногда к нему она добавляет приготовленную на пару рыбу.
Самый калорийный прием пищи знаменитости — ужин. Вечером она садится за стол вместе с сыном, поэтому старается приготовить что-то вкусное и полезное. Адель признается, что совсем не умела готовить, но ради малыша взяла несколько уроков у легендарного повара Джейми Оливера. Теперь она может соорудить ужин всего за полчаса, а коронное блюдо исполнительницы — жаркое из мяса с овощами. Сын Адель считает говядину с картофелем, морковью и зеленым горошком лучшим, что может приготовить его мама.
Такой строгий рацион певица, по ее признанию, вряд ли бы выдержала без дней, когда ей можно все. Раз в неделю Адель забывает о диете и отправляется в Mc Donald’s, где заказывает Бигмак, большую порцию картошки фри и молочный коктейль. А еще звезда обожает розовое шампанское, ради него Адель нарушала карантин и локдаун, выбираясь в супермаркет за бутылочкой любимого вина.
Эти небольшие поблажки помогали певице не сорваться с диеты и продолжать работу над собой.
К тому же, лишние калории Адель успешно сжигала с помощью тренировок. Спорт пришел в ее жизнь неожиданно: после развода звезда искала способ справиться со стрессом. Психолог посоветовал ей тренировки и знаменитость вошла во вкус. Она посвящает два часа в день силовым упражнениям и кардио, а иногда повторяет тренировку вечером.
Певица рассказывала, что похудеть решила совсем не в погоне за модными стандартами. Ей просто хотелось быть здоровой и активной мамой для своего сына, играть с ним, бегать и не чувствовать неловкости. Но, расставшись с сорока килограммами, Адель обрела уверенность в себе и новую любовь. Теперь она блистает на красных дорожках в компании баскетбольного агента Ричарда Пола. По слухам, он точно знает толк в женской красоте: до Адель менеджер встречался c Наоми Кэмбелл.