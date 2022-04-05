Без сахара и молока, но с фастфудом: как Адель избавилась от 45 килограммов

Она уверяла, что готова весить тонну и не собирается худеть, потому что публика должна ценить талант, а не тонкую талию. Адель называли иконой бодипозитива, но развод певицы все изменил. Почти год знаменитость скрывалась, не давала интервью, забросила соцсети, а когда папарацци сфотографировали ее на улице, поклонники не поверили глазам: из очаровательной пышки звезда превратилась в изящную красавицу.

За два года Адель удалось избавиться от 45 килограммов, она шутит, что теперь от нее осталась половина, а секретом стройности считает диету из «спорта и слез». Но недавно артистка все же рассказала, как изменила рацион, чтобы радикально преобразиться.

Посмотри фото здесь: womanhit.ru

Знаменитость считает, что не придерживалась диеты, но ее меню очень напоминает систему питания сиртфуд, которую выбирали принц Гарри, Меган Маркл и Кайли Дженнер. Основное правило — полный отказ от сахара и необезжиренных молочных продуктов.

Завтрак Адель раньше состоял из нескольких чашек кофе с сахаром, теперь певица предпочитает чай и смузи. Рецепт полезного коктейля прост: обезжиренный йогурт, немного орехов и ягод. Он заряжает певицу энергией.

От перекусов знаменитость отказалась, чтобы восстановить гормональный фон, а на обед Адель съедает большую порцию легкого салата из капусты, сельдерея, яблока и грецких орехов. Иногда к нему она добавляет приготовленную на пару рыбу.

Самый калорийный прием пищи знаменитости — ужин. Вечером она садится за стол вместе с сыном, поэтому старается приготовить что-то вкусное и полезное. Адель признается, что совсем не умела готовить, но ради малыша взяла несколько уроков у легендарного повара Джейми Оливера. Теперь она может соорудить ужин всего за полчаса, а коронное блюдо исполнительницы — жаркое из мяса с овощами. Сын Адель считает говядину с картофелем, морковью и зеленым горошком лучшим, что может приготовить его мама.

Такой строгий рацион певица, по ее признанию, вряд ли бы выдержала без дней, когда ей можно все. Раз в неделю Адель забывает о диете и отправляется в Mc Donald’s, где заказывает Бигмак, большую порцию картошки фри и молочный коктейль. А еще звезда обожает розовое шампанское, ради него Адель нарушала карантин и локдаун, выбираясь в супермаркет за бутылочкой любимого вина.

Эти небольшие поблажки помогали певице не сорваться с диеты и продолжать работу над собой.

К тому же, лишние калории Адель успешно сжигала с помощью тренировок. Спорт пришел в ее жизнь неожиданно: после развода звезда искала способ справиться со стрессом. Психолог посоветовал ей тренировки и знаменитость вошла во вкус. Она посвящает два часа в день силовым упражнениям и кардио, а иногда повторяет тренировку вечером.