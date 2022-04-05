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Семь женских ошибок на свидании, после которых он не перезвонит

Krasotka.ee
Семь женских ошибок на свидании, после которых он не перезвонит
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Свидание. Иллюстративное фото
Свидание. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Есть моменты, о которых нужно помнить во время встреч с мужчиной, пишет wday.ru.

Первое свидание чем-то напоминает собеседование: до последнего не ясно, перейдешь ли вы на следующий этап взаимодействия. Поэтому партнеры всеми правдами и неправдами стараются впечатлить друг друга.

При этом они совершают множество ошибок, которые не оставляет никаких шансов на продолжение «банкета». Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, какие грубейшие оплошности нельзя допускать женщине, если она рассчитывает на второе свидание.

Брать инициативу на себя

Чтобы понять всю фатальность этой ошибки, нужно обратиться к самой структуре мужчины и женщины. В базовой системе мужчина — это всегда завоеватель. У него развита энергия покорителя. И если женщина осознает это, она дает партнеру возможность проявить данную сторону личности.

Она позволяет себя завоевать, пусть и несколько иллюзорно. Мужчина — это всегда о действии, движении, а женщина — это о принятии инициативы со стороны партнера.

Если же дама не воспринимает данную истину, постоянно перехватывает инициативу в свои руки — начиная от приглашения на свидание и заканчивая выбором блюд — она лишает мужчину шанса проявить свое природное начало. Вряд ли после такого он захочет снова встретиться с «амазонкой».

Проявлять излишнюю заинтересованность в мужчине

Каждый человек обожает, когда собеседник интересуется им: вслушивается в то, что он говорит, хочет знать его мнение по разным вопросам. Так психика насыщается вниманием, и человек чувствует удовлетворение. Для мужчин это особенно важно, ведь в парах чаще бывает полярные ситуации: женщина говорит — много и долго — о себе и своих проблемах, а мужчине приходится слушать.

Зная об этой хитрости, многие дамы на первом свидании начинают играть в «свободные уши». Они активно хвалят мужчину и вызывают его на диалог, только чтобы он увидел, как он важен и нужен. И все казалось бы хорошо, но только если женщина не переходит грани дозволенного.

Ведь когда внимания становится слишком много, мужчина чувствует, что попал в тиски и пытается всячески из них выбраться. Женщина буквально душит его своим вниманием. Такое поведение может привести к тому, что первое свидание станет последним.

Превратиться для него в открытую книгу

Мужчины просто обожают разгадывать загадки. Если женщина на первом свидании «вываливает» на него все подробности: о своих предпочтениях, желаниях, своем прошлом — она становится для партнера «открытой книгой». Заглядывать в нее второй раз уже не хочется. Вот почему так важно постепенно приоткрывать завесу внутренней тайны, чтобы мужчине хотелось раз за разом открывать вас, встречаться с вами.

Расспрашивать о прошлом

Помнить, что мужчине не очень хочется разговаривать о тех вещах, которые могут его деструктурировать. Поэтому не стоит на свидании выспрашивать его о прошлых отношениях или обсуждать его действия по отношению к бывшей подруге. Это посягательство на личное пространство, которое адекватный мужчина вряд ли потерпит. Кроме того, расспросами о прошлом ты можешь травмировать не только его, но и себя.

Посвящать его в свои предыдущие отношения

Мужчин это ранит не меньше, чем разговоры о его бывших. Им глобально не нужно знать о том, что было у тебя до него, по крайней мере в периоде зарождения ваших отношений.

Предъявлять претензии

Помни, что и мужчины, и женщины — это цельные, состоявшиеся личности: они такие, какие есть. Если ты начнешь предъявлять претензии, требуя чтобы партнер изменился, то, конечно же, мужчина не пойдет в отношения дальше.

Это основа мужско-женского взаимодействия — принимать партнера таким, какой он есть. Это как с фруктами: ты либо любишь бананы, либо нет. И от того, что ты будешь просить банан стать тыквой, он ею не станет.

Отказываться от себя настоящей

Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают женщины в начале отношений. Они настолько хотят понравиться мужчине, что придумывают образ идеальной себя и «играют» в него до победного.

Они готовы пожертвовать личными границами, только бы первое свидание перетекло во второе, третье и так до сакраментального «объявляю вас мужем и женой».

Но ведь это не экологичные отношения, которые деструктивно влияют на обоих партнеров. Поэтому еще на этапе первого свидания важно быть настоящей.

Пойми, мужчина сидящий рядом с вами — не последний человек на Земле, и ничего нет страшного в том, что у тебя не получится настроить романтический контакт. Если с мужчиной не хорошо, не нужно подстраиваться под него, ломать себя. Будь в контакте с собой и не пытайся быть той, кем не являешься. Мужчина тебя примет такой, какая ты есть, либо это просто не твой мужчина.

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