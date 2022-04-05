Коралловый или алый? Как выбрать свой красный цвет в одежде

Выбор оттенка — «свой» вариант по цветотипу

Чтобы найти свой идеальный красный, прежде всего, нужно опираться на цветотип. Приложите ткань к лицу и посмотрите, какой оттенок лучше освежает кожу. Кому-то идут насыщенные цвета, а кто-то отдает предпочтение приглушенным. Палитра красных оттенков настолько широка, что с выбором проблем не будет.

Все оттенки стилисты делят на три основные группы.

1. Светлые

Включают всю палитру от розовых до коралловых тонов. Светло-красный очень удачно смотрится в этнических и винтажных образах: он позволяет создать романтичное настроение.

2. Яркие

Насыщенные оттенки: алый, томатный, классический красный, рябиновый. Прекрасно подходят для лука в стиле кантри или вечернего образа.

3. Темные

К ним относятся все винные и ягодные оттенки: бургунди, вишневый, малиновый, брусничный. Они смотрятся благородно и придают образу солидности, поэтому часто используются в деловых луках.

· Зрелым дамам лучше выбирать темные оттенки, разбавляя их более яркими. Юным девушкам подходят светлые и нежные тона.

· Нежным «весенним» леди стилист рекомендует цвета с примесью желтого и оранжевого: коралловый, терракотовый, светло-томатный.

· Девушкам зимнего цветотипа с контрастной внешностью подходят все оттенки красного, гранатового, винного. Достоинства осеннего цветотипа выгодно подчеркнут коричневые и гранатовые тона.

Монохромные луки: эксклюзивность и стиль

Используя красную гамму, можно создать яркий монохромный образ. На первый план в нем выходит игра фактур. Если лук покажется слишком дерзким, разбавьте его туфлями и сумочкой с эксклюзивной ручной росписью.

Яркий образ, состоящий из топа и юбки длины миди можно дополнить бежевыми туфлями, завершив ансамбль сумочкой вишневого оттенка с голландской живописью. Акцент на живописном рисунке не случаен: в 2022 году модные бренды часто используют эксклюзивные вещи с цветочной росписью. Если вы хотите немного похулиганить, то разнообразьте монохромный образ модной сумочкой, к примеру с мультяшным или анималистическим принтом.

Модные тренды в повседневных образах

Для повседневного образа можно взять за основу комплекта красные брюки прямого кроя. Они позволяют создавать массу интересных комбинаций. Например, коралловые или алые брюки можно сочетать с голубым или зеленым топом, коричневой обувью и сумкой.

Интересный повседневный образ можно собрать из красного оверсайз жакета, дополнив его прозрачным лонгсливом в алом оттенке и топом. Комплект можно разбавить широким ремнем, босоножками винного цвета, стеганой коричневой сумкой с тематической каллиграфичной иллюстрацией. В таком наряде вы точно не останетесь без комплиментов.

Пояс женский

Такой аксессуар станет незаменимым элементом в гардеробе. Его можно носить поверх жакетов, рубашек, платьев и кардиганов.

Идеи для вечернего выхода

Разумеется, главный атрибут роскошного вечернего образа — алое платье. Фасон должен быть максимально лаконичным и простым. Оригинальным акцентом может стать модный клатч или сумка кросс-боди с золотистой пирографиейи росписью.

Красное платье на одно плечо с разрезом