Девушка в красном никогда не останется без внимания: она притягивает мужские взгляды как магнит. Поклонницы этого цвета относятся к эмоциональным и смелым людям. Они обладают выраженными чертами лидера. Робким барышням психологи советуют использовать красную одежду, чтобы избавиться от комплексов, пишет wday.ru.
Коралловый или алый? Как выбрать свой красный цвет в одежде
Выбор оттенка — «свой» вариант по цветотипу
Включают всю палитру от розовых до коралловых тонов. Светло-красный очень удачно смотрится в этнических и винтажных образах: он позволяет создать романтичное настроение.
Насыщенные оттенки: алый, томатный, классический красный, рябиновый. Прекрасно подходят для лука в стиле кантри или вечернего образа.
3. Темные
К ним относятся все винные и ягодные оттенки: бургунди, вишневый, малиновый, брусничный. Они смотрятся благородно и придают образу солидности, поэтому часто используются в деловых луках.
· Зрелым дамам лучше выбирать темные оттенки, разбавляя их более яркими. Юным девушкам подходят светлые и нежные тона.
· Нежным «весенним» леди стилист рекомендует цвета с примесью желтого и оранжевого: коралловый, терракотовый, светло-томатный.
· Девушкам зимнего цветотипа с контрастной внешностью подходят все оттенки красного, гранатового, винного. Достоинства осеннего цветотипа выгодно подчеркнут коричневые и гранатовые тона.
Монохромные луки: эксклюзивность и стиль
Используя красную гамму, можно создать яркий монохромный образ. На первый план в нем выходит игра фактур. Если лук покажется слишком дерзким, разбавьте его туфлями и сумочкой с эксклюзивной ручной росписью.
Яркий образ, состоящий из топа и юбки длины миди можно дополнить бежевыми туфлями, завершив ансамбль сумочкой вишневого оттенка с голландской живописью. Акцент на живописном рисунке не случаен: в 2022 году модные бренды часто используют эксклюзивные вещи с цветочной росписью. Если вы хотите немного похулиганить, то разнообразьте монохромный образ модной сумочкой, к примеру с мультяшным или анималистическим принтом.
Модные тренды в повседневных образах
Для повседневного образа можно взять за основу комплекта красные брюки прямого кроя. Они позволяют создавать массу интересных комбинаций. Например, коралловые или алые брюки можно сочетать с голубым или зеленым топом, коричневой обувью и сумкой.
Интересный повседневный образ можно собрать из красного оверсайз жакета, дополнив его прозрачным лонгсливом в алом оттенке и топом. Комплект можно разбавить широким ремнем, босоножками винного цвета, стеганой коричневой сумкой с тематической каллиграфичной иллюстрацией. В таком наряде вы точно не останетесь без комплиментов.
Пояс женский
Такой аксессуар станет незаменимым элементом в гардеробе. Его можно носить поверх жакетов, рубашек, платьев и кардиганов.
Идеи для вечернего выхода
Разумеется, главный атрибут роскошного вечернего образа — алое платье. Фасон должен быть максимально лаконичным и простым. Оригинальным акцентом может стать модный клатч или сумка кросс-боди с золотистой пирографиейи росписью.
Красное платье на одно плечо с разрезом
Яркое платье длины макси подойдет для важного события: выпускного вечера, дня рождения, торжественного ивента.