О том, как продуманное обустройство холодильника поможет лучше спланировать бюджет и сэкономить средства, рассказывает «Лизе» Гелия Пузракова, эксперт по организации пространства.
Разложили по полочкам: как правильно хранить еду в холодильнике
К чему приводит хаос на полках холодильника
Первая и самая распространенная проблема: приготовленная еда не помещается, дверца не закрывается. Последствия бьют и по здоровью, и по бюджету. Каким образом?
В холодное время кастрюлю или сковородку можно отнести на балкон, хотя идея не всегда оправдана: редкая посуда закрывается герметично и в еду часто попадает пыль, а также тяжелые металлы из емкостей, непригодных для хранения.
Летом выхода два. Первый ведет к перееданию, нарушениям в ЖКТ и набору веса: готовые блюда приходится употреблять за один раз, даже если все члены семьи уже сыты, чтобы старания, продукты не пропали. Второй — выбрасывать остатки — экономически невыгоден и попросту не логичен. А вариант готовки на один раз — исчерпывает драгоценный временной ресурс.
Вторая расхожая проблема — еда в холодильнике постоянно портится, потому что о ней забывают, ведь полки банально не просматриваются. Иногда одни и те же продукты покупаются несколько раз. Например, хозяйка идёт в магазин за сыром, потому что кусок такого же сыра не виден за банками с вареньем. Так опять тратятся лишние деньги.
Наконец, зачастую пища теряет качество из-за того, что люди не следуют принципам грамотного хранения: овощи, зелень мокнут, гниют или замерзают, колбаса, сыр сохнут или раньше времени покрываются плесенью, суп приобретает привкус кастрюли.
Всех этих неприятностей можно избежать, если заняться планированием пространства всерьез.
Вопросы, которые нужно себе задать перед уборкой в холодильнике
Полки и стены в холодильнике нужно регулярно мыть: инородные частицы, липкие пятна не идут на пользу экологии никакого пространства. Чем грамотней организована зона хранения еды, тем меньше времени и сил потребует процедура.
В любом случае, прежде чем приступать к ней, надо честно ответить на ряд вопросов.
1. Реально ли используется все, что лежит в холодильнике?
Бутылки соусов, банки консервации порой стоят на полках годами: никто не думает к ним притрагиваться, но выбросить жалко. Тем более, когда срок годности еще нормальный. Однако, нужно выставить себе четкую планку: если заготовки не использовались в течение 12 месяцев, от них следует избавиться, освободив драгоценные сантиметры.
Довольно часто бывает другая ситуация: на импульсе люди покупают непривычные продукты, но никак не могут решиться приготовить с ними блюдо или выбрать удачный повод, чтобы их попробовать.
Нужно взять за правило: приобретенная по настроению экзотика должна употребляться сразу или в конкретно назначенный день, например, ближайший праздничный — любопытство заслуживает удовлетворения. Если же покупка требует дополнительной обработки, то разумно включать ее в план готовки на неделю.
2. Отслеживается ли срок годности?
Смотреть на дату производства нужно не только в магазине: очень обидно, когда йогурты стоят в холодильнике месяц, а потом отправляются в мусорное ведро или вызывают пищевое отравление. Продукты, которые следует употребить раньше прочих, должны выдвигаться на передний план, а не тесниться у дальней стенки. Особая тема — лекарства. Поскольку они используются в исключительных случаях, их сроки годности следует проверять при каждой уборке.
3. Действительно ли все, что стоит в холодильнике, обязано там находиться?
Не все продукты нуждаются в температуре +3: рыбные, мясные, овощные, фруктовые консервы можно хранить на полке в шкафу, пока банки не открыты. То же касается молока длительного хранения. А если в доме нежарко, то вне холодильника можно хранить даже яйца.
Готовая еда
Отправлять в холодильник первые, вторые блюда в кастрюлях и сковородках — повсеместная практика, но не самая верная. Алюминиевая посуда допускает только готовку: при длительном контакте с ней в пищу проникают частицы металла. Эмалированные поверхности без сколов — вариант более здоровый, но столь же неудобный. Лучшее решение — завести сет стеклянных контейнеров разного размера.
Колбасы и сыр
В целлофановых пакетах эти продукты чаще покрываются плесенью — разумней заворачивать их в бумагу, пергамент или восковые салфетки — это экологично и удобно. А избежать засыхания помогут все те же стеклянные контейнеры.
Овощи, фрукты, зелень
В современных холодильниках бывают специальные отделения с регулировкой температуры, влажности. Если оно отсутствует — не беда. Главное — заменить пакеты дышащей бумагой, хранить зелень подальше от морозилки.
Организация морозилки
Разбирая «ледяное царство», будь то специальный отсек холодильника или отдельно стоящая морозильная камера, каждый рано или поздно сталкивается с неопознанными, перележавшими, смерзшимися продуктами. А те запасы, ради которых морозилка открывается, довольно сложно найти.
Чтобы эта ситуация не повторялась, достаточно взять на вооружение несколько лайфхаков:
составить список: какие виды еды ты точно будешь хранить в заморозке, в каких объемах. Подойти к вопросу реалистично, вычеркнуть все пункты с пометкой «когда-нибудь». Заполняя морозилку, не отклоняться от этого списка.
Использовать место максимально эффективно: складывать запасы по принципу тетриса.
Маркировать продукты: подписывать на упаковке крупным шрифтом название, дату отправления в морозилку.
Стремиться к тому, чтобы содержимое всех отделений морозилки просматривалось, а не требовало «раскопок».
Разработать индивидуальную, подходящую лично тебе систему хранения. Критерий эффективности — «могу взять, не глядя».
Определи для каждой категории продуктов отдельную полку или ящик, такая сортировка поможет быстрее находить нужный продукт
Используй для хранения плотные многоразовые зип-пакеты, старайся придавать продуктам правильную форму, чтобы разместить их компактно.
Такой подход позволит всегда поддерживать порядок в морозильном отделении, сделать поиск нужных продуктов легким и быстрым. Благодаря продуманной организации пространства холодильника можно повысить качество жизни сразу по нескольким параметрам.