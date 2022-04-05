Разложили по полочкам: как правильно хранить еду в холодильнике

К чему приводит хаос на полках холодильника

Первая и самая распространенная проблема: приготовленная еда не помещается, дверца не закрывается. Последствия бьют и по здоровью, и по бюджету. Каким образом?

В холодное время кастрюлю или сковородку можно отнести на балкон, хотя идея не всегда оправдана: редкая посуда закрывается герметично и в еду часто попадает пыль, а также тяжелые металлы из емкостей, непригодных для хранения.

Летом выхода два. Первый ведет к перееданию, нарушениям в ЖКТ и набору веса: готовые блюда приходится употреблять за один раз, даже если все члены семьи уже сыты, чтобы старания, продукты не пропали. Второй — выбрасывать остатки — экономически невыгоден и попросту не логичен. А вариант готовки на один раз — исчерпывает драгоценный временной ресурс.

Вторая расхожая проблема — еда в холодильнике постоянно портится, потому что о ней забывают, ведь полки банально не просматриваются. Иногда одни и те же продукты покупаются несколько раз. Например, хозяйка идёт в магазин за сыром, потому что кусок такого же сыра не виден за банками с вареньем. Так опять тратятся лишние деньги.

Наконец, зачастую пища теряет качество из-за того, что люди не следуют принципам грамотного хранения: овощи, зелень мокнут, гниют или замерзают, колбаса, сыр сохнут или раньше времени покрываются плесенью, суп приобретает привкус кастрюли.

Всех этих неприятностей можно избежать, если заняться планированием пространства всерьез.

Вопросы, которые нужно себе задать перед уборкой в холодильнике

Полки и стены в холодильнике нужно регулярно мыть: инородные частицы, липкие пятна не идут на пользу экологии никакого пространства. Чем грамотней организована зона хранения еды, тем меньше времени и сил потребует процедура.

В любом случае, прежде чем приступать к ней, надо честно ответить на ряд вопросов.

1. Реально ли используется все, что лежит в холодильнике?

Бутылки соусов, банки консервации порой стоят на полках годами: никто не думает к ним притрагиваться, но выбросить жалко. Тем более, когда срок годности еще нормальный. Однако, нужно выставить себе четкую планку: если заготовки не использовались в течение 12 месяцев, от них следует избавиться, освободив драгоценные сантиметры.

Довольно часто бывает другая ситуация: на импульсе люди покупают непривычные продукты, но никак не могут решиться приготовить с ними блюдо или выбрать удачный повод, чтобы их попробовать.

Нужно взять за правило: приобретенная по настроению экзотика должна употребляться сразу или в конкретно назначенный день, например, ближайший праздничный — любопытство заслуживает удовлетворения. Если же покупка требует дополнительной обработки, то разумно включать ее в план готовки на неделю.

2. Отслеживается ли срок годности?