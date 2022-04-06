Не покупай даже со скидкой: 10 продуктов, которые только притворяются полезными

Мы состоим из того, что едим. Рацион больше, чем физические нагрузки, влияет на вес, фигуру, состояние здоровья в целом.

Итак, в наш разоблачительный список вошли

Обезжиренные продукты

Кто-то из ученых решил, что все наши проблемы с весом зависят от жира, и понеслось…Производители, маркетологи подхватили идею, стали делать обезжиренные продукты. А потерю вкуса замаскировали большим количеством сахара и другими добавками — например, крахмалом. Такой прием часто используют в йогуртах. Сразу скажем, что теория о вреде жира имеет мало доказательств. Они нужны не меньше, чем белки и углеводы.

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Фруктовые соки

Все мы с раннего детства знаем, что фрукты полезны для организма, там много витаминов, минералов. Производители пакетированных соков подтверждают это навязчивой рекламой. Но если присмотреться к составу, сок — это вода с сахаром. Даже фреш не очень полезен — ведь без клетчатки это просто напиток с большим содержанием фруктозы. А фруктоза — аналог сахара.

Растительное масло

Оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное масло полезно. Есть одно «но»: на пользу влияет способ обработки, получения, а также объем потребления. Самое лучшее — нерафинированное масло холодного отжима. Такой продукт содержит максимум витаминов, жирных кислот. Стремись употреблять масло в умеренных количествах. Сократи объемы жареных блюд, а лучше совсем убери из рациона.

Хлопья для завтрака

Хлопья — широко разрекламированный товар, который у многих ассоциируется с полезным завтраком. Но если внимательно прочитать состав, там обнаружатся главные «враги» здоровой еды: сахар, искусственные ароматизаторы, рафинированные зерна. Вместо клетчатки — источника медленных углеводов — получаешь сладкий суррогат.

«Органические» продукты

Приставки «эко», «органический» — стали популярными словами, автоматически превращающие обычный товар в «супер-пользу», а ценник сразу увеличивается в 2-3 раза. Особой разницы между ингредиентом и его органическим родственником нет. Тростниковый сахар такой же вредный, как рафинированный аналог. Не ведись на рекламу, внимательно читай этикетку.

Вредная еда для веганов

Многие полагают, что вегетарианство — основа здорового питания. Используя этические, экологические мотивы этих людей, производители заменяют ингредиенты животного происхождения ультра-переработанными продуктами. Такая еда вредна для вегетарианцев и для мясоедов. Добавляет лишние килограммы, проблемы со здоровьем.

Спортивные напитки

Спортивное питание делают для людей, занимающихся изнуряющими тренировками в очень большом количестве. В основе — электролиты (соль) и сахар для получения быстрой энергии. Оба компонента не нужны в таком количестве, если ты занимаешься простым фитнесом. Во время занятий лучше пить обычную воду без газа.

Цельнозерновая выпечка

В мультизлаковом хлебе все равно содержится белая мука высшего сорта (далеко не на последнем месте). В такую выпечку добавляют семечки, чтобы товар выглядел еще «здоровее». На самом деле, это просто маскировка — прочитай состав и убедишься в нашей правоте.

Безглютеновые продукты

Если у тебя аллергия на глютен, то тебе придется придерживаться специальной диеты. Например, вместо обычного риса покупать басмати. Для всех остальных людей товар с пометкой gluten free — деньги на ветер. Безглютеновая еда без цельных зерен, значит, там мало клетчатки и антиоксидантов. Отказ от глютена может привести к проблемам с пищеварением.

Сухофрукты