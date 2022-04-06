Даже самый модный наряд и дорогие украшения не спасут твой образ, если ты не заботишься о себе. Сколотое ногтевое покрытие, сеченые кончики волос и другие детали способны уничтожить любую внешность.
Шика-блеска нет: семь признаков неухоженной женщины
К идеальному внешнему виду стремится каждая женщина. Но бывает, что, делая ставку на одно, из вида упускают другое, даже более важное. Рассказываем о неочевидных, но точных признаках, которые могут легко повесить на тебя ярлык неухоженной особы.
Неудовлетворительное состояние волос
Если ты решила изменить свой натуральный цвет волос, то не забывай освежать корни, потому что в отросшем состоянии они создают неряшливый вид. Хочешь делать это реже, чем раз в полтора месяца? Выбери градиентную технику — омбре, шатуш, балаяж.
Если ты любишь использовать лак или гель-лак, то следи за эстетичным видом покрытия — не допускай сколов и вовремя меняй, не дотягивая до слишком отросших ноготков.
А также «поплывший», «осыпавшийся».
Согласись, что если кожа лица чистая и увлажненная, то макияж даже не нужен. Прыщи, черные точки, шелушение — все это придает неопрятный вид.
Неухоженные брови
Не обязательно бежать за белоснежными винирами, но попытаться отбелить зубы на пару тонов — задача вполне выполнимая.
Все мы люди, и потоотделение — нормальный процесс организма. Но использование антиперсперанта для выхода в свет обязательно. Подбери подходящее тебе средство, которое поможет избавиться от неприятного запаха и не допустит появления следов на одежде.