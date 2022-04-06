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Шика-блеска нет: семь признаков неухоженной женщины

Krasotka.ee
Шика-блеска нет: семь признаков неухоженной женщины
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Женщина. Иллюстративное фото
Женщина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Даже самый модный наряд и дорогие украшения не спасут твой образ, если ты не заботишься о себе. Сколотое ногтевое покрытие, сеченые кончики волос и другие детали способны уничтожить любую внешность.

К идеальному внешнему виду стремится каждая женщина. Но бывает, что, делая ставку на одно, из вида упускают другое, даже более важное. Рассказываем о неочевидных, но точных признаках, которые могут легко повесить на тебя ярлык неухоженной особы.

Неудовлетворительное состояние волос

Если ты решила изменить свой натуральный цвет волос, то не забывай освежать корни, потому что в отросшем состоянии они создают неряшливый вид. Хочешь делать это реже, чем раз в полтора месяца? Выбери градиентную технику — омбре, шатуш, балаяж.

Также стоит следить за кончиками — сеченые не только выглядят неопрятно, но и способны испортить любую прическу.Стоит избавляться от них, подстригая раз в два месяца. Эта простая процедура поможет сохранить здоровье локонов.
 
Отсутствие маникюра
 
В современном мире тебе не простят такую оплошность, как отсутствие маникюра. Сейчас известно столько техник, что ухаживать за руками можно самостоятельно, в домашних условиях. Помни, что необязательно наносить цветное покрытие, но обработать кутикулы, почистить ногтевую пластину и увлажнить кожу кремом — важный ритуал. 
 
Если ты любишь использовать лак или гель-лак, то следи за эстетичным видом покрытия — не допускай сколов и вовремя меняй, не дотягивая до слишком отросших ноготков.
 
Неуместный макияж

А также «поплывший», «осыпавшийся».Перед тем, как накраситься, всегда задавай себе вопросы о том, куда ты идешь, сколько времени это займет, какой мейк будет уместен.Понятно, что на пляж не стоит наносить тушь, если не хочешь вылезти из воды с синяками в стиле панды. В жаркий день не нужно создавать на лице «маску» из плотного тонального крема — она все равно «убежит».

Подправить небольшие огрехи, возникающие в макияже в течение дня, помогут ватные палочки, матирующие салфетки.
 
Загрязнения и воспаления кожи
 

Согласись, что если кожа лица чистая и увлажненная, то макияж даже не нужен. Прыщи, черные точки, шелушение — все это придает неопрятный вид.Конечно, проблемная кожа требует лечения.Твоя задача — помочь ей обрести здоровье. Поэтому не откладывай визит к косметологу, своевременно проводи чистку, используй качественную косметику и обязательно смывай декоративные продукты перед сном.

Неухоженные брови

Даже учитывая моду на естественные брови, некоторые женщины умудряются запустить их настолько, что натуральность превращается в неряшливость. Да, широкие дуги в стиле Кары Делевинь популярны, но не стоит превращать волоски в монобровь. Вовремя проводи коррекцию.
 
Желтые зубы

Не обязательно бежать за белоснежными винирами, но попытаться отбелить зубы на пару тонов — задача вполне выполнимая.Здесь поможет даже профессиональная чистка у стоматолога, которую необходимо делать раз в полгода.Кстати, это вопрос не только эстетики, но и здоровья твоих зубов, ведь многие стоматологические заболевания проще вылечить на ранней стадии.

Запах пота

Все мы люди, и потоотделение — нормальный процесс организма. Но использование антиперсперанта для выхода в свет обязательно. Подбери подходящее тебе средство, которое поможет избавиться от неприятного запаха и не допустит появления следов на одежде.

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