Шика-блеска нет: семь признаков неухоженной женщины

К идеальному внешнему виду стремится каждая женщина. Но бывает, что, делая ставку на одно, из вида упускают другое, даже более важное. Рассказываем о неочевидных, но точных признаках, которые могут легко повесить на тебя ярлык неухоженной особы.

Неудовлетворительное состояние волос

Если ты решила изменить свой натуральный цвет волос, то не забывай освежать корни, потому что в отросшем состоянии они создают неряшливый вид. Хочешь делать это реже, чем раз в полтора месяца? Выбери градиентную технику — омбре, шатуш, балаяж.