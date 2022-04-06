Ани Лорак родила единственную дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В одном из своих интервью украинская певица призналась, что ее теперь уже бывший избранник мечтал именно о наследнице, пишет Телепрограмма.
«Люблю готовить борщ»: Ани Лорак перечислила фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочь
«Люблю готовить борщ»: Ани Лорак перечислила фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочь
С отцом своей дочки артистка успела развестись. И причиной стала неверность Мурата. В последние годы супруги жили на две страны. Переезжать за Ани в Москву и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве бывший муж певицы не захотел.
Кстати, артистка также назвала свои фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочка. Для Софии, к примеру, певица и борщ может приготовить, и курочку запечь.
Люблю готовить борщ, всевозможные салаты, могу вкусно приготовить курицу, а также жарю самые лучшие блинчики и сырники для моей дочери,
— приводит Wday слова Ани Лорак.
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