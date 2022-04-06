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«Люблю готовить борщ»: Ани Лорак перечислила фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочь

Limon.ee
«Люблю готовить борщ»: Ани Лорак перечислила фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочь
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Ани Лорак.
Ани Лорак. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Ани Лорак родила единственную дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В одном из своих интервью украинская певица призналась, что ее теперь уже бывший избранник мечтал именно о наследнице, пишет Телепрограмма.

С отцом своей дочки артистка успела развестись. И причиной стала неверность Мурата. В последние годы супруги жили на две страны. Переезжать за Ани в Москву и бросать свой ресторанный бизнес в Киеве бывший муж певицы не захотел.

Кстати, артистка также назвала свои фирменные блюда, от которых в восторге ее турецкая дочка. Для Софии, к примеру, певица и борщ может приготовить, и курочку запечь.

Люблю готовить борщ, всевозможные салаты, могу вкусно приготовить курицу, а также жарю самые лучшие блинчики и сырники для моей дочери,

— приводит Wday слова Ани Лорак.

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