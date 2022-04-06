Эстонская предпринимательница: «Не бойтесь начинать свое дело - оно того стоит»

Магазин изделий ручной работы «Juuli ja Maali» расположен в богемном районе Карлова, в самой красивой части города Тарту. В магазине продаются детские вещи ручной работы: кукольные шапочки, игрушки, детская одежда, теплые носки и многое другое. Именно здесь хозяйка Яаника Декет ощутила, что по-настоящему делает ее счастливой.

Идея создания магазина с изделиями ручной работы не пришла за одну ночь. Яаника рассказала в интервью порталу Naine, что с детства любила создавать вещи, и даже сегодня она проводит каждую свободную минуту за швейной машинкой, вяжет или вяжет крючком. Изделия т.н. хендмейд - это предмет роскоши, каждая вещь сделана с заботой, любовью и творческим подходом. «Я очень требовательна к качеству. Все, что касается технологии и материалов должно быть первоклассным».

Милейшая погремушка-барашек Фото: Jaanika Deket

По словам Яаники, при открытии бизнеса в 2018 году все было по-другому. Девушка вспоминает, что в те времена она часто посещала ярмарки и распродажи на открытом воздухе, там было много потенциальных покупателей и шел хороший доход. Тогда не было необходимости быть настолько заметным в Интернете. По крайней мере, владельцы магазинов на этом не акцентировали внимание. Но эпидемия коронавируса перевернула все с ног на голову. «Онлайн-продажи стали единственным способом продать что-либо, все магазины перешли в интернет. Однако, это была наша слабая сторона. В течение нескольких лет я пыталась удержаться на плаву, не зная, как на самом деле это все устроено. Было проделано много лишней работы».

«В своей жизни я руководствуюсь принципом: какой бы трудной ни казалась работа, сделать все возможное, чтобы выполнить ее наилучшим образом. Когда хобби превращается в работу, где ты делаешь все ради блага собственной компании, - это захватывает!».

Следи за конкурентами и обучайся, если не знаешь

Яаника также поняла, что если она хочет добиться успеха, то должна изменить свою стратегию. «Я долго думала о своих сильных и слабых сторонах и о том, что мне действительно нужно, чтобы вдохнуть жизнь в магазин. Я понимала, что мое слабое место - визуальная составляющая, то есть изображения товаров. К тому времени я уже три года занималась бизнесом, но все еще не представляла, как мне выделиться. Поэтому решила обуздать онлайн-маркетинг».

Конечно, у девушки были опасения, например, как совместить напряженное школьное расписание с повседневной жизнью и без того напряженной. Решением стало онлайн-обучение.

Она нашла популярный в Сети курс, который ей подошел. «Тогда я впервые узнала, кто моя целевая аудитория и как с ней работать».

«Курсы специалистов по социальным сетям окрылили меня. Это действительно вдохнуло новую жизнь в меня и мой бизнес».

Очень милые ползунки Фото: Jaanika Deket

С блеском в глазах Яаника рассказывает о том, как изменилась повседневная жизнь магазина. «Мне очень понравилось, что обучение длилось шесть месяцев, а это значит, что у меня было время все прослушать, обдумать и обработать. И была прекрасная возможность сразу же все опробовать. Мы разбили темы на подтемы, продумали, поэкспериментировали и создали друг другу обратную связь. Лучшая практика, которую я могу себе представить».