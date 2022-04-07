Восемь правил гигиены, про которые вы 100% забываете или неправильно им следуете

Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, — отличный повод обратить внимание на себя самих. Знаете ли вы, что некоторые из этих привычек чистоты мы используем неправильно? А про привычки в уборке, о которых вы могли и вовсе забыть? С удовольствием напомним вам основы, чтобы вы всегда были здоровы.

Вы забываете расправлять шторку в ванной

Там, где тепло и влажно, всегда очень много бактерий. Забывая расправлять после водных процедур шторку для её сушки, вы рискуете развести в ванной комнате опасные для здоровья вредоносные бактерии и плесень. Особенно внимательными стоит быть, если шторка в вашем доме касается пола или даже загибается внизу. Не забывайте всегда её разворачивать и правильно просушивать. Берегите здоровье!

Вы наносите дезодорант сразу после душа

Нет ничего хуже для здоровья, чем самому себе устроить на коже парниковый эффект. Антиперспирант работает по принципу блокирования влаги. А теперь представьте, что будет, если эта влага после душа все ещё в подмышке. Лучше подождите 10–15 минут, пока полностью не высохнете, и только потом пользуйтесь дезодорантом без вреда для здоровья.

Вы носите обувь без носков

Скоро наступят тёплые деньки, захочется снять зимнюю обувь и перейти на что-то более лёгкое и летнее. Модники и модницы даже оголят лодыжки, позабыв про носки. Но носить так обувь опасно для здоровья. Помимо дурного запаха вы рискуете обзавестись грибковой инфекцией или волдырями. Не рискуйте здоровьем своих ножек и не носите туфли и кроссовки без носков.

Полностью удаляете волосы в носу

В салонах красоты активно навязывают услугу по полному удалению волос из носа. "Выглядит эстетично и без вреда для здоровья". На самом деле мастера лукавят. Волоски внутри носа у нас растут не просто так — они задерживают пыль и другие аллергены, не давая им попадать в лёгкие. Просто следите, чтобы волосы не были видны, а вот удалять не спишите.

Вы полощите рот после чистки зубов

Сейчас многие удивятся, но стоматологи рекомендуют не полоскать рот водой после чистки зубов. А просто сплёвывать зубную пасту. Ведь именно в ней есть нужное для укрепления эмали вещество. Ещё, кстати, большинство забывает поддерживать правильную гигиену во рту — зубы чистят, а язык упускают из виду.

Слишком часто принимаете водные процедуры

Ещё один распространённый миф, навязанный маркетингом и рекламой, — частое мытьё. Помните все эти видеоролики со счастливыми людьми, мылящими себя очередным гелем для душа? На самом деле учёными было доказано, что слишком частые походы в душ только вредят здоровью. На нашей коже живут бактерии и микробы, которые, с одной стороны, помогают не пропускать вирусы в организм, а с другой — загрязняют кожу "следами". Чтобы оставаться здоровым, важно индивидуально подобрать для себя помывочное расписание — так вы не пересушите кожу и не ослабите иммунитет.

Вы моете руки кипятком

Как считали раньше? Микробы и бактерии умирают при высокой температуре, поэтому, если хочешь быть здоров, лучше мой руки под горячей водой. На самом деле всё не совсем так. Особой разницы, под какой водой мыть руки, нет, главное — чтобы было мыло. Потому что бактерии гибнут только при очень высокой температуре. Зато, моя руки кипятком, вы рискуете обжечься и заработать сухость кожи.

Используете ватные палочки для удаления ушной серы