Пять продуктов для здоровой кожи: советы врача-натуропата

Авокадо

Известен многим. Авокадо – полезный жир, кладезь витаминов и необходимых веществ для кожи.

Авокадо можно просто положить на хлеб. А можно приготовить знаменитую гуакамоле – мексиканскую холодную закуску из пюрированной мякоти авокадо с добавкой сока лимона/лайма и соли.

Зеленые листовые овощи

Для красоты и здоровья кожи очень полезны мангольд (листовая свекла), бок-чой (китайская листовая капуста), шпинат, кресс-салат. Любая микрозелень.

Зеленые листовые овощи – превосходный источник витаминов, минералов. Основа любого салата.

Грибы шиитаке

Древнейший культивируемый гриб. Сведения о нем находят в старинных восточных рукописях. До сих пор в Японии и Китае его почитают как эликсир жизни.

Есть много исследований, подтверждающих, что грибы шиитаке понижают уровень холестерина, уменьшают вероятность появления опухолей, повышают иммунитет, благотворно действуют на печень. Его антиоксидантные свойства позволяют нам выглядеть свежее, красивее и моложе.

Покупать шиитаке лучше в сушеном виде. Их можно замачивать на ночь, а затем мелко нарезать и добавлять в супы или тушеные овощи в начале варки.

Совет: не переусердствуйте с грибами. Относиться к ним нужно как к лекарству. Брать из расчета на 1 л жидкости – 1 гриб. На трехлитровую кастрюлю достаточно 3-х грибов шиитаке. Не рекомендуется употреблять грибы в больших количествах. Это случай, когда больше – не значит лучше.

Водоросли

Это общее название всех морских растений. Они многочисленны и разнообразны. Водоросли используют в пищу уже более 4 тысяч лет. Они считаются королевским деликатесом.

Водоросли – идеальная пища для молодости, для сохранения здоровья кожи. Очень часто являются предметом омоложения. Популярны и эффективны обертывания из водорослей и маски из них. Разнообразны и полезны блюда из водорослей.

Тофу