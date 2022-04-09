«Я понятия не имела»: женщина перепутала роды со вздутием живота

33-летняя Адриана Грейсон из Далласа, штат Техас, до недавнего времени воспитывала пятерых детей. Она и предположить не могла, что ее ждет прибавление.

Женщина в один момент почувствовала себя какой-то раздутой и начала испытывать спазмы в животе. Тогда Адриана подумала, что ей просто нужно сходить в туалет. Однако в итоге проблема оказалась совсем не проблемой, а неожиданным сюрпризом.

Когда женщина отправилась в ванную комнату, она и подумать не могла, что родит прямо там на полу своего шестого ребенка. Появление сына Аполлона для Адрианы и ее супруга стало настоящим шоком. Все месяцы до рождения ребенка Грейсон не испытывала никаких симптомов беременности, как это было с ней ранее.

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Я знала, каково быть беременной, но тогда я понятия не имела, что ожидаю Аполлона. На протяжении всей моей беременности я одевалась во всю свою обычную одежду и самые узкие шорты. Пока я была беременна Аполлоном, я серьезно занималась здоровьем, хорошо ела и тренировалась каждое утро», — вспоминала 33-летняя американка.

Адриана отметила, что в первые месяцы беременности даже скинула несколько килограммов, но после они вернулись. Все это время Грейсон активно посещала тренажерный зал в попытках похудеть. За два месяца до родов американка начала чувствовать регулярное вздутие живота, но ссылалась на свои проблемы с ЖКТ. Даже в тот момент Адриана даже не задумывалась, что могла быть беременной.

Для супруга Грейсон рождение шестого малыша стало такой неожиданностью, что через месяц после родов жены мужчина решился на вазэктомию (хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков).