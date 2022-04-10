Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля

Будет сразу несколько важных астрологических событий. Во-первых, вся неделя пройдет под эгидой Меркурий, переходящего в Тельца 11 числа. 15 апреля, к сожалению, Марс войдет в знак Рыб, чем сделает многих женщин менее собранными и склонными к панике. Чтобы обойти стороной все возможные проблемы, астрологи советуют женщинам как можно чаще пользоваться заговорами на удачу. Это должно будет их спасти от фиаско.

Женщина-Овен

Овнам пора временно перестать жестко отстаивать свои интересы, поскольку с 15 числа Марс лишит их покровительства извне. За Овнов могут не вступиться их друзья и подруги. На самом деле сама Вселенная будет на их стороне — но только в том случае, если они будут твердо знать, чего хотят от жизни. Женщинам этого знака необходимо избавиться от лени и апатии, повысив свою энергию. На первый план выйдут самые значимые вещи. Не исключены приятные изменения в романтической сфере.

Женщина-Телец

Тельцам предстоит разобраться со своим окружением, в котором может быть много скрытых врагов и недоброжелателей. Женщинам-Тельцам сейчас нельзя подпускать к себе близко негативных личностей и фальшивых союзниц. Отгораживаться от всех, само собой, не стоит, хотя осторожнее быть определенно необходимо. Негативно настроенные личности сами проявят себя. Первая половина недели идеально подходит для путешествий и поездок на автомобиле.

Женщина-Близнецы

Близнецы с 11 по 17 число апреля могут отказаться не готовыми к некоторым важным переменам. Также Марс сделает их уязвимыми для негативной энергетики окружающих. Чтобы минимизировать негативное влияние, астрологи советуют сократить общение с энергетическими вампирами, дистанцироваться острых на язык людей и отдыхать только с теми, с кем хорошо и приятно находиться.

Женщина-Рак

Женщинам этого знака на этой неделе удастся при желании начать новую жизнь. Положительно на Раков повлияет смена энергетики Меркурия. Можно завязывать новые партнерские связи, работать бок о бок с коллегами, советоваться с подругами или укреплять отношения с родственниками. Также астрологи советуют Ракам доделать дела, которые копились и затягивались долгое время. Настало время идти вперёд.

Женщина-Лев

Женщинам этого знака Зодиака стоит следить за хорошими приметами, предвещающими счастье, удачу и процветание. Дело в том, что на этой неделе Меркурий постарается помочь людям данного знака преуспеть в делах. Марс не помешает прекрасным Львам в решении финансовых и рабочих проблем. Возможно, Львы увидят новые пути, ведущие к богатству и любви, а также таланты, о которых сами не подозревали. Это их время, их шанс стать лучше.

Женщина-Дева