Неделя с 11 по 17 апреля будет сравнительно сложным этапом в жизни женщин разных знаков Зодиака. Многие вопросы предстоит в это время решить, а какие-то задачи станут просто делом номер один. Астрологи помогут вам расставить приоритеты и не растеряться, пишет dailyhoro.ru.
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля
Будет сразу несколько важных астрологических событий. Во-первых, вся неделя пройдет под эгидой Меркурий, переходящего в Тельца 11 числа. 15 апреля, к сожалению, Марс войдет в знак Рыб, чем сделает многих женщин менее собранными и склонными к панике. Чтобы обойти стороной все возможные проблемы, астрологи советуют женщинам как можно чаще пользоваться заговорами на удачу. Это должно будет их спасти от фиаско.
Женщина-Овен
Овнам пора временно перестать жестко отстаивать свои интересы, поскольку с 15 числа Марс лишит их покровительства извне. За Овнов могут не вступиться их друзья и подруги. На самом деле сама Вселенная будет на их стороне — но только в том случае, если они будут твердо знать, чего хотят от жизни. Женщинам этого знака необходимо избавиться от лени и апатии, повысив свою энергию. На первый план выйдут самые значимые вещи. Не исключены приятные изменения в романтической сфере.
Женщина-Телец
Тельцам предстоит разобраться со своим окружением, в котором может быть много скрытых врагов и недоброжелателей. Женщинам-Тельцам сейчас нельзя подпускать к себе близко негативных личностей и фальшивых союзниц. Отгораживаться от всех, само собой, не стоит, хотя осторожнее быть определенно необходимо. Негативно настроенные личности сами проявят себя. Первая половина недели идеально подходит для путешествий и поездок на автомобиле.
Женщина-Близнецы
Близнецы с 11 по 17 число апреля могут отказаться не готовыми к некоторым важным переменам. Также Марс сделает их уязвимыми для негативной энергетики окружающих. Чтобы минимизировать негативное влияние, астрологи советуют сократить общение с энергетическими вампирами, дистанцироваться острых на язык людей и отдыхать только с теми, с кем хорошо и приятно находиться.
Женщина-Рак
Женщинам этого знака на этой неделе удастся при желании начать новую жизнь. Положительно на Раков повлияет смена энергетики Меркурия. Можно завязывать новые партнерские связи, работать бок о бок с коллегами, советоваться с подругами или укреплять отношения с родственниками. Также астрологи советуют Ракам доделать дела, которые копились и затягивались долгое время. Настало время идти вперёд.
Женщина-Лев
Женщинам этого знака Зодиака стоит следить за хорошими приметами, предвещающими счастье, удачу и процветание. Дело в том, что на этой неделе Меркурий постарается помочь людям данного знака преуспеть в делах. Марс не помешает прекрасным Львам в решении финансовых и рабочих проблем. Возможно, Львы увидят новые пути, ведущие к богатству и любви, а также таланты, о которых сами не подозревали. Это их время, их шанс стать лучше.
Женщина-Дева
Не исключено, что Девы прекрасного пола узнают о чьих-то секретах и тайнах. Важно распорядиться информацией грамотно, какой бы она ни была. Не нужно распространяться об этом, чтобы не становиться сплетницами. Так Девы смогут сохранить и приумножить свой авторитет. Это хорошая неделя для поисков мужчины мечты.
Женщина-Весы
Весам стоит перестать жить вчерашним днем, избавившись от неприятных привычек, которые заставляют это делать. Спокойствие и умение вовремя остановить поток негативных мыслей — лучший союзник прекрасных дам, родившихся под этим знаком. Неделя должна пройти без особых происшествий, учитывая негативное настроение Марса. Рутину и монотонность нужно воспринимать как нечто хорошее, ведь у многих людей могут начаться большие трудности. Настало время взять небольшую передышку, отдых.
Женщина-Скорпион
Скорпионам прекрасного пола нужно посвятить неделю поискам истины, обучению чему-то новому. Например, можно изучить семь восточных жизненных правил, которые должен знать каждый. Скорпионам стоит также продемонстрировать миру, окружающим и себе, что они умеют держать себя в руках. Важно не идти на поводу у эмоций, а также быть уверенными в своей красоте. Женщины-Скорпионы могут почувствовать приближение чего-то хорошего. Это не случайность, ведь их действительно ждет много положительных изменений.
Женщина-Стрелец
Стрельцы смогут исполнить многие свои малые и большие желания. Астрологи рекомендуют Стрельцам заняться отдыхом, восстановлением сил и личными делами. Что-то глобальное пока лучше не планировать: Вселенная все равно внесет в ваши планы свои коррективы. Можно записаться на маникюр или в салон красоты, купить новую одежду, а на выходных заняться привычными и бытовыми делами. Лучше до наступления выходных разобраться со всеми рутинными делами.
Женщина-Козерог
Женщинам этого знака привлечь в свою жизнь что-то новое и приятное помогут не столько активные действия, сколько правильный психологический настрой. Девушки, рожденные под эгидой этого созвездия, нередко страдают от излишней скромности, граничащей с неуверенностью в себе. Нынешняя неделя будет идеальным временем для борьбы с сомнениями, страхами и комплексами. Многие Козероги станут лучшей версией себя. Женственность не лишит их смелости. Наоборот, с ее помощью Козероги станут сильнее.
Женщина-Водолей
Водолеям прекрасного пола астрологи настоятельно советуют научиться блокировать негатив окружающих людей. Из-за Марса в Рыбах могут создаться неблагоприятные условия в общении с окружающими. Женщинам этого знака нужно как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах, делах и амбициях. Водолеи могут смело начинать какие-то новые дела. Впереди много важных открытий. Важно уже с понедельника ринутся в гущу событий. Упорный труд обязательно принесет этим женщинам удовлетворение и удачу.
Женщина-Рыбы
Рыбам, возможно, захочется сделать решающий рывок в финансовой и рабочей сферах. Простые аффирмации на успех во всех делах помогут Рыбам не потерять веры в себя. Представительницам этого знака неделя с 11 по 17 число принесет и немало хлопот. Предстоит кое-что доделать в последний момент, а где-то и вовсе попросить поддержки у близких. Чтобы неделя завершилась на позитивной ноте, Рыбам важно заботиться о простых и базовых вещах: здоровом питании, своевременном отдыхе и здоровом сне.