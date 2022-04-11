Вперые в Эстонии: чайная церемония в лучших традициях французского дома State Of Mind

Эти чаи можно попробовать только в Lоме парфюмерии и парфюмированного чая в Версале, основательницей которой является знаменитая Катрин Ласкин-Баландина. Название State Of Mind (состояние души) именно указывает место, где мы можем определить себя через органы чувств.

Фото: личный архив

State Of Mind сочетает в себе искусство чая с философией и искусством парфюмерии. Чайный мастер Оливье Скала с 1988 года и по сей день является Президентом французского комитета по чаю Comité Français du Thé. Оливье Скала инициировал первый Чайный фестиваль в Париже в 2005 году. Он также проводит конференции в Университете Чая в школах Гостиничного искусства. Его книга Thés стала эталоном в индустрии чая.

Фото: личный архив

Вы запомните это зрелищное и красивое событие. На чайную церемонию приглашаются не только женщины, но и мужчины, будут представлены 10 вариантов чая и ароматов духов.

Организаторы вечера Анастасия Кулькова и Елизавета Рунина представят гостям инновационную свечу этого знаменитого бренда, объяснят особенности и методику её изготовления.

Фото: личный архив

Мероприятие пройдет в салоне интерьера Astieks (Кентманни, 6)

Спешите! На чайной церемонии есть всего лишь 20 мест.