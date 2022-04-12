Готовит «Модный приговор»? Александр Васильев вернулся из Парижа и устроил шопинг в Москве

В марте «Модный приговор» пропал из сетки Первого канала, тогда Александр Васильев объяснил это закрытием модных магазинов в России, которые привозили нужный для съемок товар с Запада. Мол, нет соответствующих размеров, цветов, фасонов. Ведущий уехал во Францию, где еще 30 лет назад обзавелся трехкомнатной квартирой и планировал пережидать неблагоприятные времена там. Однако, в конце марта он принял решение вернуться в Москву. На днях историк моды прогулялся по универмагу ХЦ Лейпциг, где присматривал одежду российских марок. Возможно, именно она пойдет в ход в будущих программах.

«Есть ли будущее у российских дизайнеров? Конечно есть! По последним статистическим данным в России работает около тысячи наших брендов. Они создают свои коллекции одежды и аксессуаров, но у большинства из них нет яркого имени, чтобы их запомнили миллионы. У них будет будущее, если в России возникнет текстильная промышленность», — считает историк моды.

Однако пока неизвестно, когда «Модный приговор» вернется в эфир. «Спонсорами были европейские компании, в связи с политической ситуацией контракты приостановлены. Поэтому и передача — тоже. Но никого из сотрудников не уволили, все находятся в ожидании», — рассказали «СтарХиту» источники.

В ходе масштабного шопинга Васильев порекомендовал обратиться к большому наследию, которое подарила нам мода именно 20-го века. Обосновав это тем, что сейчас «прошлое людям кажется лучше настоящего».

Цвета сезона

В тренде сочетание белого и синего в одежде, а также бежевый цвет, олицетворяющий женственность. Кроме того, в этом сезоне дизайнеры использовали в новых коллекциях насыщенный зеленый цвет, который подойдет для голубоглазых блондинок и рыжеволосых женщин. Данный оттенок в моде уже несколько сезонов, и неслучайно: ведь это любимый цвет востока, он накладывает культуру и традиции на современные модные тренды. Сейчас женщины хотят не только обращать на себя внимание членов семьи, коллег и других мужчин, но им также безусловно хочется нравиться и самим себе. Рекомендую выбирать вещи, надевая которые, вы будете видеть обожание в своих же глазах.

Модные текстуры

Трендом этого сезона являются мужские пиджаки из стрейча — они выглядят как английская классика и будут хорошо сидеть на фигуре. Вернулись в моду и вещи из вельвета. Эту ткань сложно спутать с любой другой, она смотрится благородно и богато. Само слово «вельвет» имеет французское происхождение и означает «ткань короля». Материал имеет продольные полоски, покрытые ворсом. Тренд на вельвет не выйдет из моды ближайшие лет 5, поэтому смело подбирайте вещи из этого материала.

Стоит купить

Большой популярностью будут пользоваться клетчатые рубашки. Мы уже упоминали, что классика в этом сезоне доминирует над многими стилями. Посмотрите, есть ли в вашем гардеробе клетчатая рубашка, а если нет, то советуем приобрести, она будет популярна еще несколько сезонов. Если хотите одеваться современно и при этом сохранять женственность, то обратите внимание на широкие юбки и платья в стиле ретро. Стиль современной моды часто обращается к комфортабельным традициям прошлого. Например, стеганая одежда вошла в моду еще в 1970 году.

Каблуки

Актуален довольно массивный, тяжелый, слегка расклешенный к низу каблук. Он устойчив и подходит женщинам разных возрастов.

Мужская мода