А вы правильно готовите овощи? Пять ошибок, о которых вы могли не подозревать

1. Раскладывайте по срокам хранения

Покупка овощей в больших количествах – неплохой способ сэкономить, однако важно их ещё и сохранить. Если вы покупаете фрукты и овощи на оптовых рынках или в больших упаковках, разделяйте их в зависимости от длительности сроков хранения.

Картофель нельзя хранить с луком

Картофель и лук могут храниться больше месяца, но хранить их нужно в прохладном тёмном месте и никогда не класть рядом друг с другом. Репчатый лук выделяет газы, из-за которых картофель прорастает и быстрее портится. У моркови и картофеля примерно одинаковые сроки хранения, так что можно положить их в один контейнер.

Яблоки можно хранить с авокадо

То же самое относится и к яблокам : они выделяют газ этилен, который заставляет другие фрукты и овощи созревать быстрее, поэтому нужно хранить их отдельно от других продуктов. Зато яблоки и авокадо имеют одинаковые сроки хранения, поэтому их можно положить в один отсек или контейнер.

2. Не делайте заготовки к обеду

Делать заготовки овощей и фруктов — неплохой способ сэкономить время, но не самых лучший, чтобы сохранить их вкус и цвет. Это не касается овощей, фруктов или ягод, богатых антиоксидантами, например капусты, брокколи или свёклы. Они не подвержены окислению и не меняют цвета при нарезке. О многих других овощах этого сказать нельзя. Картофель, яблоки, бананы, баклажаны или авокадо сразу начинают темнеть, как только кислород вступает во взаимодействие с открытой (разрезанной ) поверхностью плодов. Замедлить этот процесс можно, смазав поверхность среза соком лимона или опустив овощи в воду, а фрукты – в подкисленную воду с лимонной кислотой или уксусом. Но лучший способ избежать окисления – это держать их целыми до тех пор, пока вы не приступите к приготовлению блюд. Кстати, морковь, дыни или цитрусовые тоже теряют свой яркий цвет после того, как вы их разрежете.

3. Не покупайте разрезанные или очищенные овощи

Нарезать овощи впрок плохо ещё и потому, что это приводит к потере питательных веществ и общего качества продукта. Потеря полезных витаминов происходит из-за воздействия кислорода, света и тепловой обработки, и в первых двух случаях они сохраняются именно благодаря кожуре, то есть до того, как их очистят или нарежут на кусочки. Как только кожура снимается, витамины начинают разрушаться. Нарезанные овощи также быстрее портятся, так как в таком виде они активнее начинают выделять углекислый газ. Поэтому покупать заготовленные овощи в нарезке или разрезанные пополам – не лучшая идея.

4. Нарезайте одинаковыми кубиками или ломтиками

Может показаться лишним тратить время на нарезку овощей на идеально ровные, одинаковые кусочки, но на самом деле это очень важно и именно этому прежде всего учат в кулинарных школах. Делается это не только для того, чтобы готовые блюда выглядели красиво. Кусочки одного размера и формы готовятся равномернее, чем те, которые были нарезаны произвольно. Это относится и к овощам, приготовленным в сковороде, и к блюдам запечённым на противне. Всё, что нарезано очень мелкими кубиками или ломтиками приготовится быстрее, чем крупные куски. Если вы будете жарить на сковороде кусочки разного размера, то к тому времени, как большие куски приготовятся, крошечные просто подгорят.

5. Срезайте край у круглых овощей