«Революционно изменилась»: стилист Пугачевой рассказал, как заставил ее похудеть

«Революционно Пугачева изменилась со мной. Я, можно сказать, заставил ее похудеть. Безусловно, говорил это не прямо, а очень деликатно: «Если чуток над собой поработать, то можно влезть в еще лучшее платье…» В итоге она «вошла» в магазинную сетку размеров – L и даже M… Цвета мы не обговаривали. И так было понятно, что ее любимый – черный. Артистка выбирала его из-за пышных форм, думая, что он ее стройнит»,