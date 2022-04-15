Сегодня Алла Пугачева отмечает день рождения - ей исполнилось 73 года. Но поверить в это невозможно: Примадонна выглядит куда моложе, чем лет 15-20 назад. Личный стилист звезды Алишер считает, что в этом есть и его немалая заслуга. Он рассказал, что когда начинал работать с Примадонной — это было 15 лет назад — она была куда полнее и не решалась экспериментировать с яркими цветами в одежде, пишет 7 дней.
«Революционно изменилась»: стилист Пугачевой рассказал, как заставил ее похудеть
«Революционно Пугачева изменилась со мной. Я, можно сказать, заставил ее похудеть. Безусловно, говорил это не прямо, а очень деликатно: «Если чуток над собой поработать, то можно влезть в еще лучшее платье…» В итоге она «вошла» в магазинную сетку размеров – L и даже M… Цвета мы не обговаривали. И так было понятно, что ее любимый – черный. Артистка выбирала его из-за пышных форм, думая, что он ее стройнит»,
— рассказал «Антенне» Алишер.
Стилист уверен: на самом деле это ошибочное мнение, большое заблуждение. И мечтал наполнить гардероб Примадонны яркими и жизнерадостными вещами. В результате со временем она стала обращать внимание на спокойные, светлые цвета: пастельные, кисельные, бледно-голубой или небесный. А вот не переносит она бордовый, темно-синий, коричневый.
Алла Пугачева, несмотря на преклонный возраст, поражает публику молодым лицом и подтянутой фигурой. Однако ни для кого не секрет, что ради достижения столь невероятных результатов певица не раз ложилась под нож хирурга. По оценкам экспертов, только за последнее время на пластические операции Алла Борисовна потратила внушительную сумму денег – порядка 40 000 евро, и это лишь по примерным подсчетам.