Что делать, сели срок годности истек: 5 продуктов, которым стоит дать второй шанс

Разбираемся вместе с нутрициологом

Многие часто путаются в сроках годности, ведь производитель нередко указывает две даты. Вот и думай, можно ли ещё употреблять продукт или уже пора выбрасывать. Подготовили небольшую инструкцию, как не запутаться в надписях на этикетке и что можно сделать с просроченными позициями,

- говорит Ната Гончар, основатель Международного института интегративной нутрициологии

Рационально планируйте меню на неделю, чтобы съедать продукты до того, как они испортятся.

Что означает срок годности?

Не все понимают разницу между «употребить до» и «годен до», но различия есть.

Срок годности — это период времени, в течение которого товар пригоден для использования по назначению. Обычно его обозначают конкретной датой. По истечении срока годности продукты, лекарственные препараты и пищевые добавки употреблять запрещено.

Срок хранения — это период, в течение которого продукция сохраняется без потери качеств. Это значит, после продукт теряет свежесть, но всё ещё остаётся пригодным к употреблению.

Можно ли употреблять продукты, если прошёл срок годности?

Если срок годности подошёл к концу, а продукт выглядит и пахнет подозрительно, использовать его в пищу нежелательно. Всё-таки здоровье — это самое важное, стоит об этом помнить.

Ната: Ни в коем случае не пытайтесь «оживить» заплесневелый продукт. Его нужно выбросить, а холодильник начисто вымыть, чтобы плесень не распространилась дальше и не привела к тяжёлому пищевому отравлению. Самый распространённый и опасный плесневый грибок — это Aspergillus. Он выглядит как пушистый налёт (может быть белого, жёлтого или зелёного цвета) на хлебе, рисе, джемах, сушёной рыбе, арахисе, бобовых, фруктах и овощах.

В сезон ягод и садовых фруктов не стоит варить варенье из подпорченных плодов, делать компоты или использовать их как начинку для пирогов. Потому что даже визуально здоровые части могут быть заражены микотоксинами, которые поражают клетки печени и провоцируют развитие онкологических заболеваний, пишет Championat.

Каким продуктам стоит дать вторую жизнь?

Некоторые позиции по истечении срока годности сохраняют основные свойства и остаются безопасными для организма.

Мёд

По ГОСТу срок хранения в плотной закрытой таре составляет год, а в герметично закупоренной — два года. После истечения срока годности мёд изменит свои качества, то есть засахарится. Но использовать его можно (в привычном виде или как добавку в выпечку), вреда организму он не причинит.

Сыр

Твёрдый сыр на исходе срока годности (пара дней до его конца) можно перетереть и отправить в морозилку, чтобы в дальнейшем использовать для приготовления блюд.

Молоко, творог, сметана

При термообработке некоторые полезные свойства кисломолочных продуктов теряются, белок (важный микроэлемент) при этом остаётся. Поэтому из прокисшего йогурта, творога, сметаны всегда можно приготовить, например, запеканку, сырники, оладушки, киш.

Зелень, овощи, фрукты

Зелень и грибы, которые вот-вот завянут, можно заморозить. Но перед этим продукты следует тщательно помыть и хорошо просушить на тканевом полотенце. Хранение в морозильной камере позволяет сберечь витаминный состав, аромат и цвет большинства видов зелени.

Увядшую зелень можно использовать для приготовления соусов, смешав с орехами, сыром, оливковым маслом и водой в миксере. Подпорченные помидоры и другие овощи подойдут для приготовления овощного рагу, лечо, запеканки, соуса.

Хлеб

Можно засушить и затем использовать для смягчения котлет, тефтелей, как основу для пирогов, для сгущения соусов.