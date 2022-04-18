Какой горячий напиток значительно снижает уровень холестерина

Отмечается, что эксперимент, проведенный в 2018 году при участии 60 человек с гиперлипидемией – повышенным уровнем холестерина – подтвердил, что у тех, кто потреблял пять грамм измельченного имбиря в день, уровень плохого холестерина снизился более чем на 17 процентов. При этом, по мнению специалистов, имбирь одинаково эффективен в форме порошка, сока или чая.