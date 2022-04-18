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Какой горячий напиток значительно снижает уровень холестерина

Krasotka.ee
Какой горячий напиток значительно снижает уровень холестерина
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Фото: Shutterstock

Ученые назвали напиток, снижающий уровень холестерина в крови, пишет Пятый канал.

Исследование проведенное в 2018 году, привело к неожиданным результатам.

Значительно снизить уровень холестерина в крови поможет травяной или имбирный чай. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования, обнародованные Кристофером Шарпом.

Отмечается, что эксперимент, проведенный в 2018 году при участии 60 человек с гиперлипидемией – повышенным уровнем холестерина – подтвердил, что у тех, кто потреблял пять грамм измельченного имбиря в день, уровень плохого холестерина снизился более чем на 17 процентов. При этом, по мнению специалистов, имбирь одинаково эффективен в форме порошка, сока или чая.

Однако для достижения заметного результата имбирные напитки нужно потреблять регулярно. При этом на время лечения важно отказаться от алкоголя, курения и вести здоровый образ жизни, подразумевающий правильное питание и физическую активность.

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