ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Пять причин, почему после шампуня чешется голова

Недостаточное очищение

Зуд и шелушение — основные симптомы сухости кожи головы, которая неизбежна при неправильном мытье. Первая частая ошибка — слишком горячая вода. Она должна быть комфортной или слегка прохладной температуры, потому что горячая сушит кожу. Вторая — слишком быстрое мытье, когда ты, нанеся шампунь на голову, делаешь пару движений и сразу смываешь. Важно тщательно промыть прикорневую зону от загрязнений, иначе они будут накапливаться, вызывая шелушения и перхоть.

Что делать

Не экономь и наноси шампунь дважды. Обильно промой волосы водой, чтобы полностью смыть средство. Раз в неделю используй пилинг, скраб или детокс-шампунь, чтобы глубоко очистить кожу головы, удалить излишки себума и остатки укладочных средств.

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Неправильный подбор шампуня

Выделяют три основных типа кожи головы: нормальная, жирная и сухая. Сухой вредны слишком агрессивные шампуни, а жирной — очень питательные. Шампунь необходимо подбирать строго с учетом типа и состояния кожи головы. Самостоятельно справиться с такой задачей непросто, лучше обратиться к мастеру: он проведет диагностику и составит индивидуальную программу ухода, которая подойдет именно тебе.

Что делать

В идеале, если тип волос и кожи головы кардинально отличаются (например, корни жирнятся, а кончики сухие и ломкие) — использовать два шампуня. Сначала наноси шампунь для жирной кожи головы, делай легкий массаж и тщательно промывай, после чего — второй шампунь, по типу волос и только на сами волосы, избегая попадания на кожу. Таким образом, ты обеспечишь оптимальное очищение корней и увлажнение длины во время мытья.

Индивидуальная реакция

Любой шампунь может вызвать реакцию из-за какого-либо компонента в составе. К сожалению, это не зависит от цены, марки и сегмента — такое может произойти с дорогим, дешевым, аптечным, профессиональным и даже гипоаллергенным средством.

Что делать

Просто смени шампунь и подожди несколько дней. Если подобная проблема беспокоит часто и в ванной уже скопилась целая батарея начатых упаковок, обратись к аллергологу: он проведет специальные тесты и поможет выявить нежелательный компонент.

Избыток сухого шампуня

Сухой шампунь — лучший друг девушек, которые стремятся освежить и продлить укладку еще на один день. Но если не давать коже головы отдохнуть, он может стать причиной перхоти. Частицы продукта забивают поры, нарушая дыхательную функцию кожи. В результате волосы выглядят тусклыми и безжизненными, а кожа головы выделяет еще больше себума и начинает шелушиться.

Что делать

Используй сухой шампунь только для особых случаев, это не повседневное средство. Не следует ложиться с ним спать: если утром нанесла, вечером обязательно помой голову.

Неправильное нанесение стайлинга

Практически ни один стайлинг не наносится на кожу головы — даже муссы для объема! Если после него чувствуешь стянутость и дискомфорт в течение дня, одной из причин может быть неправильное использование средств для укладки. Чем выше степень фиксации, тем агрессивнее состав, а значит, возможна реакция в виде зуда, шелушения и стянутости.

Что делать