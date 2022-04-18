С чем носить тренчи весной: 15 актуальных образов и ключевые тренды сезона

Его можно носить как жакет, им можно укрыться от дождя и ветра, он же скрепляет образ воедино и может стать крутым акцентом. Вариаций бесконечное множество, так что от приевшейся модели в стиле Burberry фэшэониста давно отказались. Нет, классика, конечно, остается классикой, но в сезоне-2022 давай попробуем отойти от устоявшихся канонов и попробовать что-то новое. А для вдохновения мы собрали для тебя 15 крутых образов с тренчами и небольшие подсказки, на какие плащи стоит обратить внимание в магазине.

Кожа и глянец

Кожа прочно закрепилась в главных материалах 2022 года и требует, чтобы мы обзавелись тренчем в глянцевом исполнении. Особенно круто смотрятся модели в стиле Тринити из «Матрицы» — такие, кстати, любит Ким Кардашьян. Выбирай яркие цвета: драматичный черный или сочный зеленый в кожаном варианте смотрятся дорого и эффектно!

Колорблокинг

Еще один классный способ разнообразить образ — это добавить несколько цветов. Да, есть небольшой риск в итоге выглядеть, как главный герой мультфильма «Рио», но если подобрать гармоничные оттенки, то выйдет невероятно стильно. Можешь воспользоваться нашей подсказкой или сразу же выбрать тренч в стиле колорблокинг.

Классика и модерн

Нельзя сбрасывать со счетов культовые однотонные модели, но, согласись, бежевым тренчем уже никого не удивить. Зато никто не запрещает носить его в других оттенках — сером, молочном, пастельно-зеленом. В комбинации с удобными кроссовками и брюками-палаццо в тон получится крутой аутфит: широкие брюки будут визуально переходить в тренч, формируя женственный «треугольник». Подчеркни талию ремнем ;завязанным, не застегнутым), и получится очень стильно и нежно.

Неон

Обязательно пересмотри нашу шпаргалку о том, как носить самые главные цвета сезона. Чтобы не прогадать, присматривайся к насыщенному лаймовому, оттенку фуксии и ультра-синему. Апельсиново-оранжевый тоже в трендах, так что не стесняйся и выбирай неон — это тренд!

Свободный крой