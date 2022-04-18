Стройная фигура Аллы Пугачевой остается излюбленной темой для обсуждения в интернете. Примадонна действительно старается держать себя в форме. Для этого она не только ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, но использует авторскую экспресс-диету, которая помогает быстро уменьшить вес и объемы перед важным мероприятием.
Минус пять килограммов в неделю: как Алла Пугачёва изобрела диету на траве и огурцах
Алла Пугачева понимает всю важность системного подхода в борьбе за стройность. Например, она старается исключить из рациона сладости и сдобу, есть пищу без соли (или солит ее по минимуму), регулярно заниматься плаванием и ложиться спать до 22:00. Также певица практикует разгрузочные дни на легких супах из овощей. Такой подход действительно оправдан: фигуре Примадонны могут позавидовать даже многие юные звезды.
Однако это образ жизни. Если же Пугачевой нужно экстренно сбросить несколько килограммов перед важным мероприятием, она использует экспресс-метод – диету на огурцах и зелени. Считается, что она придумала его сама, хотя принцип очень похож на классические монодиеты.
Всего существует два вида диеты Аллы Пугачевой. Расскажем о каждом поподробнее.
Первый вариант
В этом случае тебе понадобится только кефирный коктейль и ничего больше. Купи килограмм огурцов, любимую зелень (подойдет петрушка, укроп или кинза) и, собственно, кефир (лучше выбери минимальную жирность). Если ты нормально относишься к сельдерею – бери и его!