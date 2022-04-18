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Минус пять килограммов в неделю: как Алла Пугачёва изобрела диету на траве и огурцах

Krasotka.ee
Минус пять килограммов в неделю: как Алла Пугачёва изобрела диету на траве и огурцах
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Shutterstock

Стройная фигура Аллы Пугачевой остается излюбленной темой для обсуждения в интернете. Примадонна действительно старается держать себя в форме. Для этого она не только ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, но использует авторскую экспресс-диету, которая помогает быстро уменьшить вес и объемы перед важным мероприятием.

Алла Пугачева понимает всю важность системного подхода в борьбе за стройность. Например, она старается исключить из рациона сладости и сдобу, есть пищу без соли (или солит ее по минимуму), регулярно заниматься плаванием и ложиться спать до 22:00. Также певица практикует разгрузочные дни на легких супах из овощей. Такой подход действительно оправдан: фигуре Примадонны могут позавидовать даже многие юные звезды.

Однако это образ жизни. Если же Пугачевой нужно экстренно сбросить несколько килограммов перед важным мероприятием, она использует экспресс-метод – диету на огурцах и зелени. Считается, что она придумала его сама, хотя принцип очень похож на классические монодиеты.

Сразу предупреждаем: диета довольно строгая. Перед тем как на нее садиться, на всякий случай проконсультируйся с терапевтом, гастроэнтерологом или диетологом. Однако есть и очевидные плюсы: на этой системе питания можно уменьшить вес (убрать до пяти килограммов!) и избавиться от отеков.

Всего существует два вида диеты Аллы Пугачевой. Расскажем о каждом поподробнее.

Первый вариант

В этом случае тебе понадобится только кефирный коктейль и ничего больше. Купи килограмм огурцов, любимую зелень (подойдет петрушка, укроп или кинза) и, собственно, кефир (лучше выбери минимальную жирность). Если ты нормально относишься к сельдерею – бери и его!

Мелко порежь или натри огурцы, добавь к ним зелень и залей кефиром. Пить этот коктейль можно в любых количествах. Главное во время такой разгрузки — не есть ничего другого. Сидеть на такой диете можно не больше пяти дней. Будь осторожна и в погоне за стройностью не навреди себе.
 
Второй вариант
 
Это менее строгий метод похудения Пугачевой на огурцах и зелени. Здесь кефир предлагается заменить на небольшое количество нежирной сметаны. Есть такой салат разрешается с кусочком ржаного хлеба. Перед сном можно позволить себе яблоко. Днем же нужно выпивать не менее полутора литров минеральной воды для поддержания водно-солевого баланса.
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