Минус пять килограммов в неделю: как Алла Пугачёва изобрела диету на траве и огурцах

Всего существует два вида диеты Аллы Пугачевой. Расскажем о каждом поподробнее. Первый вариант

В этом случае тебе понадобится только кефирный коктейль и ничего больше. Купи килограмм огурцов, любимую зелень (подойдет петрушка, укроп или кинза) и, собственно, кефир (лучше выбери минимальную жирность). Если ты нормально относишься к сельдерею – бери и его!

Мелко порежь или натри огурцы, добавь к ним зелень и залей кефиром. Пить этот коктейль можно в любых количествах. Главное во время такой разгрузки — не есть ничего другого. Сидеть на такой диете можно не больше пяти дней. Будь осторожна и в погоне за стройностью не навреди себе.

Второй вариант

Это менее строгий метод похудения Пугачевой на огурцах и зелени. Здесь кефир предлагается заменить на небольшое количество нежирной сметаны. Есть такой салат разрешается с кусочком ржаного хлеба. Перед сном можно позволить себе яблоко. Днем же нужно выпивать не менее полутора литров минеральной воды для поддержания водно-солевого баланса.