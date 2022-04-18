ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением

Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. Так, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой, рассказала она.

Кроме того, героиня ролика отметила, что последствия данного типа маникюра могут проявляться в виде обесцвечивания или пожелтения ногтевых пластин. Однако если от процедуры не получается отказаться, то перед ней следует использовать солнцезащитный крем, а также наносить на ногти укрепляющую базу, которая позволит минимизировать вред.