ТОП-10 продуктов, которые помогут от выпадения волос

Влияние продуктов на волосы

Нехватка витаминов, микроэлементов и аминокислот негативно отражается на состоянии волосяного покрова. Локоны тускнеют, становятся ломкими, начинают выпадать.

Сохранить силу волосяных фолликулов поможет сбалансированное питание. Чего не хватает шевелюре, когда наблюдается облысение? Чаще всего это следующие вещества:

Белки — незаменимая составляющая структуры волосяной луковицы. Недостаток белка отражается на силе и внешнем виде волосяного покрова.

Нехватка жирных кислот — прямой путь к облысению. Также жирные кислоты обеспечивают усвояемость организмом жирорастворимых витаминов.

Углеводы активизируют обменные процессы, нарушение которых приводит к развитию алопеции.

Микроэлементы (железо, цинк, сера, йод) регулируют кровообращение кожных покровов головы, питают волосяные луковицы кислородом. Недостаток микроэлементов останавливает рост волосяной фолликулы, провоцирует облысение.

Принципы правильного питания

По результатам многочисленных исследований разработаны основные принципы правильного питания от облысения. Диета против облысения у женщин и мужчин предполагает:

разнообразие продуктов. Насытить организм необходимыми для активного роста волосяных фолликулов витаминами и микроэлементами можно, включая в рацион питания все виды мяса и рыбы, фрукты, овощи, молочные продукты.

Ешьте часто, но по чуть-чуть. Оптимальный вариант — прием пищи пять раз в день, небольшими порциями. Так организм не перегружается лишними калориями, получая при этом все необходимые вещества.

Исключите из рациона питания жареное, жирное, фаст-фуд. Такая пища никакой пользы для организма не несет.

Сладости могут быть полезными. Цукаты, фрукты, натуральный черный шоколад, мед — все эти продукты станут отличной альтернативой магазинным печеньям, конфетам и другим кондитерским изделиям.

Важный совет! Снижайте потребление соли. Чрезмерное потребление соленых продуктов выводит из организма жидкость — основу всех обменных процессов.

Топ-10 продуктов от облысения

Главное условие профилактики алопеции — сбалансированное меню, включающее правильно подобранные натуральные продукты от выпадения волос питания.

Топ 10 необходимых продуктов, предотвращающих облысение:

свежая рыба и морепродукты. Треска, скумбрия, лосось, тунец являются незаменимым источником витамина В12 и жирных кислот омега 3. Именно эти вещества обеспечивают шелковистость волосам, препятствуют облысению.

Молоко и молочные продукты. Творог кефир, йогурты сметана, молоко содержат белок — важнейший элемент обеспечивающий красоту, силу и здоровье волосяных фолликулов. Также молочные продукты богаты калием, без которого невозможен процесс активного роста волосяного покрова. Ежедневное употребление молочных продуктов нормализует работу пищеварительной системы, активизирует процесс обмена веществ, что весьма благоприятно отражается на состоянии волосяного покрова, кожи, ногтей.

Яйца. Богатые цинком, железом и белком яйца незаменимы для нормального роста волос.

Бобовые культуры. Фосфор, витамин РР, железо, а также большое количество растительного белка содержат фасоль, чечевица, горох.

Цельные зерна. Высокое содержание клетчатки, витамина В7, жирных кислот в цельном зерне помогут предотвратить облысение. Врачи советуют заменить сдобу, хлебобулочные изделия из обычной пшеничной муки на хлеб из муки цельнозерновой.