Косметологи: мицеллярная вода может навредить коже

Эксперты рассказывают, что мицеллярная вода состоит из очищенной, деминерализованной воды и крошечных маслянистых частиц «мицелл» (сложные эфиры жирных кислот), которые и помогают удалить загрязнения с поверхности кожи. Мицеллы действуют как крошечные магниты, притягивая остатки косметики и себум (кожное сало).

Мицеллярная вода очень нежная, поэтому подходит всем типам кожи, особенно сухой, чувствительной или склонной к акне. Она хорошо увлажняют сухую кожу и не нарушает ее естественный рН-баланс, в отличие от пенящихся моющих средств на спиртовой основе. То есть это прекрасная альтернатива жестким средствам для очищения, содержащим спирт, например, тоникам и лосьонам. При этом мицеллярная вода быстро и эффективно очищает кожу от следов макияжа и внешних загрязнений, не повреждая защитный кожный барьер. К тому же, она помогает лечить акне.

Мицеллярную воду можно использовать ежедневно утром и вечером. Наносить лучше ватным диском. Но не нужно тереть кожу. Достаточно на несколько секунд приложить диск и мягко удалить макияж.

В чем же вред для лица?

Крошечные частицы мицеллы, устранив загрязнения из пор вашей кожи, сами по себе не испаряются, а остаются на лице. Если у человека нет склонности к аллергии, то чаще всего он этого и не заметит. Большинство людей в целом хорошо переносят остаточные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Но у части людей они вызывают раздражение и даже аллергию - кожа становится красной, зудящей или опухшей при повторном использовании.

Мицеллы считаются довольно безвредными, но они препятствуют следующему шагу ухода за лицом – мешают проникновению сывороток и кремов в поверхность кожи, делая их менее эффективными и даже вызывают высыпания. Для здоровья кожи очень важно, чтобы поры кожи были чистыми, а мицеллярная вода очищает поверхностно, в отличие от других средств для умывания. Поэтому после мицеллярной воды надо умываться водой, используя дополнительные средства.

Важно!

Чтобы удалить остатки мицелл с лица, необходимы средства для умывания. Любое из них - гели, пенки, муссы, молочко, специальное мыло (часто ручной работы) — смоют частички. Помните, что, удаляя загрязнения, и мицеллы, в том числе, они оказывают более «жесткое» воздействие на кожу. Выбирая такие средства для умывания, стоит обратить внимание на те, в составе которых нет агрессивных ПАВ (SLS, SLES).

Альтернатива мицеллярной воде

Эксперты подсказывают: если по какой-то причине у вас не оказалось под рукой мицеллярной воды или нет возможности ее купить, то макияж можно удалить проверенными народными средствами.

* Растительное масло (оливковое, подсолнечное, кокосовое и тд.) прекрасно справится с удалением макияжа, очистит поры и растворит себум. Кстати, многие косметологические компании добавляют растительное масло и в мицеллярную воду. Прекрасно удаляет макияж смесь касторового и оливкового масла в пропорции 1:2.

* Можно нанести на ватный диск любой кисломолочный продукт (кефир, простоквашу) и деликатно удалить макияж.

* Заварите зеленый чай без ароматизаторов, обмакните в него ватный диск и протрите лицо.