Популярная среди красоток и широко разрекламированная в последние несколько лет мицеллярная вода используется как средство для удаления макияжа. И, как правило, позиционируется как настолько мягкое и безопасное средство, что его не нужно смывать.
Косметологи: мицеллярная вода может навредить коже
Мицеллярная вода очень нежная, поэтому подходит всем типам кожи, особенно сухой, чувствительной или склонной к акне. Она хорошо увлажняют сухую кожу и не нарушает ее естественный рН-баланс, в отличие от пенящихся моющих средств на спиртовой основе. То есть это прекрасная альтернатива жестким средствам для очищения, содержащим спирт, например, тоникам и лосьонам. При этом мицеллярная вода быстро и эффективно очищает кожу от следов макияжа и внешних загрязнений, не повреждая защитный кожный барьер. К тому же, она помогает лечить акне.
Мицеллярную воду можно использовать ежедневно утром и вечером. Наносить лучше ватным диском. Но не нужно тереть кожу. Достаточно на несколько секунд приложить диск и мягко удалить макияж.
В чем же вред для лица?
Мицеллы считаются довольно безвредными, но они препятствуют следующему шагу ухода за лицом – мешают проникновению сывороток и кремов в поверхность кожи, делая их менее эффективными и даже вызывают высыпания. Для здоровья кожи очень важно, чтобы поры кожи были чистыми, а мицеллярная вода очищает поверхностно, в отличие от других средств для умывания. Поэтому после мицеллярной воды надо умываться водой, используя дополнительные средства.
Важно!
Чтобы удалить остатки мицелл с лица, необходимы средства для умывания. Любое из них - гели, пенки, муссы, молочко, специальное мыло (часто ручной работы) — смоют частички. Помните, что, удаляя загрязнения, и мицеллы, в том числе, они оказывают более «жесткое» воздействие на кожу. Выбирая такие средства для умывания, стоит обратить внимание на те, в составе которых нет агрессивных ПАВ (SLS, SLES).
Альтернатива мицеллярной воде
* Можно нанести на ватный диск любой кисломолочный продукт (кефир, простоквашу) и деликатно удалить макияж.
* Заварите зеленый чай без ароматизаторов, обмакните в него ватный диск и протрите лицо.
* Пару капель жидкого меда растворите в воде. Получившимся раствором с помощью ватного диска протрите лицо, советует kp.ru.