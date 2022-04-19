Самые капризные женщины по знаку Зодиака. С ними вечная война и нескончаемые реки слез

Овен

Девушки, родившиеся под знаком Овна, эгоистичные настойчивые и очень капризные. Им дня не хватит, чтобы выбрать в магазине одно-единственное обручальное кольцо. С этими своими капризами они доводят мужчин до нервного срыва, но все равно Овен добьется своего.

Телец

Трудно поладить с дамами, родившимися под созвездием Тельца. Их «хочу» просто зашкаливает, это изречение становится словом «паразитом», которое мужчине приходится слушать каждый день. В конце концов капризы надоедают, а постоянно надутые губки и драматические сцены с битьем посуды приводят к разводу. «Истеричка!» — изрекает мужчина и уходит, закрыв за собой дверь. И даже не догадывается, что перед ним обыкновенная капризная личность.

Близнецы

Капризные девушки – Близнецы по знаку Зодиака, непостоянны в отношениях, и часто меняют партнеров, пользуясь своей красотой. Но не зря же говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой». Красота не приносит счастья капризным дамам. И выход здесь только один: полностью поменять свой капризный характер, иначе судьба может больно избивать за каждым поворотом.

Рак

Девушки-Раки очень ранимые, и могут плакать по любому поводу. Они могут обидеться, если им сделают даже самое маленькое замечание. С ними не стоит вступать в полемику и выяснять отношения: будет еще хуже – слезы польются рекой.

Один путь к сердцу Рака — задобрить и смягчить Раков безграничной лаской и любовью. Очень ранимые наши любимые.

Лев

Рожденные под знаком Льва девушки слишком властные и требовательные в отношениях, и считают себя чуть не центром Вселенной. Но когда высоко взлетаешь – слишком больно падать. Львы этого не понимают. Если им не понравится высказывание мужчин в адрес их, «всемогущественных» Львиц, они выскажут своему партнеру все, что о нем думают. Подступиться к девушке — Львице и завоевать ее очень непросто.

Дева

Капризные Девы очень легкомысленные, они склонны к любым спорам – ах, было бы о чем поговорить. Деву можно оставить без завтрака, но без критики в чей-то адрес ее оставлять нельзя. Она безумно любит критиковать «всех и вся». И если ее критику не воспринимают и не реагируют на нее – Дева обижается и начинает плакать. Что поделаешь, у каждого свои капризы, пишет «Курьер».

Весы

Девушки – Весы всегда окружены вниманием мужчин, а посему считают себя непревзойденными красавицами. И очень удивляются, почему они не прошли кастинг при подборе моделей: именно об этом они мечтали, но мечта не сбылась. Помешала самоуверенность в своих возможностях и капризный характер.

Скорпион