Все люди разные по характеру, и каждому из знаков зодиака предопределены свои индивидуальные черты характера. Одни личности ленивы, другие храбры, а третьи капризны, как малые дети. Как распределили капризность женщинам звезды?
Самые капризные женщины по знаку Зодиака. С ними вечная война и нескончаемые реки слез
Овен
Девушки, родившиеся под знаком Овна, эгоистичные настойчивые и очень капризные. Им дня не хватит, чтобы выбрать в магазине одно-единственное обручальное кольцо. С этими своими капризами они доводят мужчин до нервного срыва, но все равно Овен добьется своего.
Телец
Трудно поладить с дамами, родившимися под созвездием Тельца. Их «хочу» просто зашкаливает, это изречение становится словом «паразитом», которое мужчине приходится слушать каждый день. В конце концов капризы надоедают, а постоянно надутые губки и драматические сцены с битьем посуды приводят к разводу. «Истеричка!» — изрекает мужчина и уходит, закрыв за собой дверь. И даже не догадывается, что перед ним обыкновенная капризная личность.
Близнецы
Капризные девушки – Близнецы по знаку Зодиака, непостоянны в отношениях, и часто меняют партнеров, пользуясь своей красотой. Но не зря же говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой». Красота не приносит счастья капризным дамам. И выход здесь только один: полностью поменять свой капризный характер, иначе судьба может больно избивать за каждым поворотом.
Рак
Девушки-Раки очень ранимые, и могут плакать по любому поводу. Они могут обидеться, если им сделают даже самое маленькое замечание. С ними не стоит вступать в полемику и выяснять отношения: будет еще хуже – слезы польются рекой.
Один путь к сердцу Рака — задобрить и смягчить Раков безграничной лаской и любовью. Очень ранимые наши любимые.
Лев
Рожденные под знаком Льва девушки слишком властные и требовательные в отношениях, и считают себя чуть не центром Вселенной. Но когда высоко взлетаешь – слишком больно падать. Львы этого не понимают. Если им не понравится высказывание мужчин в адрес их, «всемогущественных» Львиц, они выскажут своему партнеру все, что о нем думают. Подступиться к девушке — Львице и завоевать ее очень непросто.
Дева
Капризные Девы очень легкомысленные, они склонны к любым спорам – ах, было бы о чем поговорить. Деву можно оставить без завтрака, но без критики в чей-то адрес ее оставлять нельзя. Она безумно любит критиковать «всех и вся». И если ее критику не воспринимают и не реагируют на нее – Дева обижается и начинает плакать. Что поделаешь, у каждого свои капризы, пишет «Курьер».
Весы
Девушки – Весы всегда окружены вниманием мужчин, а посему считают себя непревзойденными красавицами. И очень удивляются, почему они не прошли кастинг при подборе моделей: именно об этом они мечтали, но мечта не сбылась. Помешала самоуверенность в своих возможностях и капризный характер.
Скорпион
Только человек со стальными нервами может выдержать несносный характер Скорпионши. Совместная жизнь с нею – это бесконечная война. К удивлению партнера, некогда милая, покладистая девушка, из послушного, ласкового существа, после замужества становится настоящим монстром. И надо мужчине проявить ангельский характер, чтобы убедить свою супругу – Скорпионшу в том, что в доме нет прислуги, и посуду надо мыть сразу же после трапезы.
Это замечание вызовет бурю эмоций и реку слез. Не забывайте, с кем имеете дело: это капризное существо, как вампир, «выпьет» всю вашу энергию.
Стрелец
Это девушки с нотками мужского характера. Красивые с смелые, однако равнодушные к мужскому вниманию Поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы завладеть их сердцем. Стрелец влюбляется один раз в жизни и навсегда. Нет более верного знака Зодиака, чем женщина — Стрелец. Но ее избраннику всю жизнь прдется терпеть женские капризы.
Козерог
Девушки – Козероги всегда проявляют чрезмерную осторожность при выборе партнера. Однако и это не спасает от неверного выбора. И если с ними флиртует мужчина – он рискует попасть на «неприступную скалу». Понадобится терпение и масса времени, чтобы пробить этот гранит, выстроенный Козерогами. Но если это получится, и партнеру удастся овладеть сердцем девушки – он будет благодарен судьбе, которая свела их вместе. Козероги надежные, и в этом их партнеры могут не сомневаться.
Водолей
Девушки, родившиеся под знаком Водолея, эмоциональные и раздражительные, но отходчивые, и часто становятся настоящими друзьями для своих мужчин. Но с ними нужно вести себя очень осторожно. Если девушка – Водолей заметит слишком назойливые ухаживания со стороны мужчины — она может попросту сбежать от него. «Восток –дело тонкое» — как сказал один из героев известного фильма. Поэтому только ласка и нежность со стороны мужчины одолеют все преграды на пути к ее сердцу.
Рыбы
Рыбы очень уязвимые и чувствительные, их может ранить одно неправильно произнесенное слово.
Вот почему мужчинам приходится так часто говорить своей избраннице, какая она красивая и доказывать ей свои чувства.
Обласканная мужчиной, девушка – Рыбы со временем привыкнет к этому и станет требовать от него еще больше проявлений чувств.