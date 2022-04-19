Что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг

История праздника, его значение

Именно в четверг Иисус Христос был арестован первосвященниками и сослан в темницу. Также в этот день Сын Божий во время Тайной вечери установил Таинство Евхаристии. Поэтому в храмах, начиная с Чистого четверга, во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед его распятием на Голгофе. Священники читают двенадцать Страстных Евангелий, ведь именно в них рассказывается все то, что пережил Иисус перед казнью. Для каждого верующего Чистый четверг – особый день, когда нужно оставить в прошлом свои грехи, избавиться от тревог, чтобы с чистой душой встретить Пасху.

Что можно делать в Чистый четверг

У наших предков существовала традиция утром в Страстный четверг погружаться в любой водоем. Именно поэтому день прозвали «чистым». Считается, что в этот день вода особенно целебна, помогает очистить тело, дух и оздоровить человека от болезней. Сегодня в городских условиях найти водоем бывает тяжело, а потому обряд можно заменить утренним душем.

Лучший способ очистить тело - это баня. Фото: Shutterstock

Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи. Обязательно занимаются генеральной уборкой, наводят порядок в доме, занимаются стиркой и другими домашними делами. Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, тот весь год проведет в ссорах с родными, пишет TSN.

Что запрещено делать и почему

- Поскольку в Чистый четверг нужно убирать дома, запрещено сорить и разбрасывать вещи, чтобы не навлечь на себя ссор.

- Выполняя домашние дела, нельзя лениться.

- Не жалейте по выброшенным вещам.

- В Чистый четверг не оставляли грязную посуду и нестиранное белье.

- Грязную воду после уборки не выливают в пределах дома, потому что отрицательная энергия от этой грязи плохо повлияет на жизнь семьи. Ее принято выливать на дорогу или камни, где ничего не растет.

- Не разрешается занимать деньги, выносить вещи из дома.

- Не обижайтесь и не ругайтесь с другими людьми.

- Все еще продолжается Великий пост, а последняя его неделя считается самой суровой, поэтому запрещено употреблять мясо, рыбу, молочные продукты.

- После уборки дома хозяйки начинают готовиться к Пасхе, печь пасхи, раскрашивать пасхальные яйца и писанки. Но есть их до утра воскресенья запрещено.

Приметы на Чистый четверг