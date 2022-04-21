Супермодель Адриана Лима рискнула затмить беременные выходы в свет Рианны и прошлась по подиуму на показе дизайнера Александра Вэнга. 40-летняя будущая мама приняла участие в шоу Fortune City, и, наряду с другими моделями, продефилировала в платье с вырезом на животе. Поклонников Лимы удивил тот факт, что в своем положении бразильянке удалось сохранить пресс, пишет Супер.
Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang
Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang
Сейчас Лима ждет третьего ребенка. Недавно на своей странице в Instagram модель объявила пол будущего малыша — у них с ее партнером Андре Леммерсом будет мальчик. У Адрианы есть уже две дочери от первого брака: Валентина и Сиенна.
Показ Александра Вэнга, на котором дефилировала Лима, прошел в стиле ночного китайского маркета. Дизайнера, вопреки скандалу с домогательствами, поддержали и другие супермодели. Помимо Адрианы в показе приняли участие Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол.