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Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang

Krasotka.ee
Беременная Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang
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Адриана Лима
Адриана Лима Фото: Frazer Harrison

Супермодель Адриана Лима рискнула затмить беременные выходы в свет Рианны и прошлась по подиуму на показе дизайнера Александра Вэнга. 40-летняя будущая мама приняла участие в шоу Fortune City, и, наряду с другими моделями, продефилировала в платье с вырезом на животе. Поклонников Лимы удивил тот факт, что в своем положении бразильянке удалось сохранить пресс, пишет Супер.

Сейчас Лима ждет третьего ребенка. Недавно на своей странице в Instagram модель объявила пол будущего малыша — у них с ее партнером Андре Леммерсом будет мальчик. У Адрианы есть уже две дочери от первого брака: Валентина и Сиенна.

Адриана Лима
Адриана Лима Фото: Frazer Harrison

Показ Александра Вэнга, на котором дефилировала Лима, прошел в стиле ночного китайского маркета. Дизайнера, вопреки скандалу с домогательствами, поддержали и другие супермодели. Помимо Адрианы в показе приняли участие Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио Фото: Frazer Harrison
Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол Фото: Frazer Harrison
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