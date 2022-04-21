Самый модный летний аксессуар 2022 года

Достоинств у такого аксессуара множество: во-первых, это чрезвычайно функциональная вещь, носить которую можно миллионом разных способов. Повязывайте платок на шею, оборачивайте вокруг запястья вместо браслета, крепите на ручку сумки или носите его, как галстук. Во-вторых, не составить сложности и найти «свою» расцветку, которая будет гармонично смотреться с тоном кожи и подчеркивать цвет глаз. Главное правило при выборе: чем ярче, тем лучше.

Самые удачные примеры стилизации найдены у Versace. Модели Донателлы Версаче продемонстрировали, что много цвета этим летом быть не может. «Платочный» принт можно распространить на весь образ (к этому приему обратился и дизайнерский дуэт Coperni), а можно действовать более тонко. Например, экспериментировать с макияжем и использовать тени для век тон в тон с орнаментом аксессуара — запоминайте этот простой лайфхак для летних вечеринок, пишет Harper's Bazaar.