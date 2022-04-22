Вкусный, рассыпчатый и ароматный кулич на Пасху можно не только купить, но и испечь самостоятельно. Проверенные временем и людьми рецепты помогут создать лакомое угощение к светлому празднику, пишет dailyhoro.ru.
Рецепты куличей на Великую Пасху
Ингредиенты
160 мл молока
8 г сухих дрожжей или 30 г свежих
700 г муки
5 яиц
150 г сахара
100 г изюма
130 г сливочного масла
щепотка ванильного сахара
щепотка соли
70 г жирной сметаны
Ингредиенты для глазури
1 яичный белок
4 ст. л. сахарной пудры
щепотка лимонной кислоты
цветная сахарная посыпка
Приготовление
В теплое молоко высыпаем сухие дрожжи и немного муки, чтобы получилась консистенция, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут в теплом месте.
В большую емкость разбиваем все 5 яиц, кроме одного белка (откладываем на глазурь), и взбиваем их. Добавляем соль с сахаром и взбиваем еще раз до пышности. Потом добавляем сметану и предварительно растопленное, но охлажденное сливочное масло, и снова перемешиваем.
После того как дрожжевая смесь настоится 20 минут, вливаем ее в яичную и еще раз тщательно перемешиваем. После этого просеиваем оставшуюся муку (можно сделать это дважды, сначала в сухую емкость, а потом в жидкую смесь, для большей пышности) и добавляем ее к остальным ингредиентам.
После добавления муки всыпаем в тесто предварительно промытый изюм, перемешиваем и готовимся месить тесто. Смазываем руки растительным маслом и на столе хорошо вымешиваем тесто, но стараясь не давить на него слишком сильно. Распределяем готовое тесто по формам, в высоту его должно быть не больше половины формы, а лучше вообще треть. После этого накрываем тканью и оставляем на полтора часа в теплом месте.
Спустя полтора часа разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в ней пасхи на протяжении 45 минут. После выпекания достаем пасхи и даем им остыть. После остывания готовим глазурь, взбив белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой. Осталось покрыть пасхи глазурью и украсить посыпкой.
Звучит этот рецепт пасхи довольно просто, но на практике придется немного попотеть.
Традиционный кулич по рецепту бабушки
Традиционный рецепт кулича придется к любому столу и станет настоящим украшением праздника. Для его выпечки понадобятся:
молоко — половина литра;
дрожжи сухие — 1 пакетик (11 г), или живые — 30 г;
сахар — 2 стакана (можно чуть меньше);
соль — чайная ложка без горки;
мука — примерно 9 стаканов;
яйца куриные — 6 штук;
маргарин — пачка 300 г;
ванилин — по вкусу;
изюм или иные сухофрукты — по вкусу.
Молоко выливают в кастрюлю и немного подогревают, переливают в глубокую широкую миску, добавляют к нему дрожжи, половину стакана сахара, перемешивают и отставляют в сторону. Муку просеивают, а когда дрожжи начнут работать, добавляют к молоку 3 стакана муки и перемешивают. После этого миску накрывают полотенцем и ставят в теплое место на пару часов, чтобы тесто поднялось.
Желтки отделяют от белков, к первым добавляют оставшийся сахар и взбивают до белого цвета, затем добавляют ванилин. Маргарин нужно растопить, а белки — взбить и посолить. К подоспевшему тесту добавляют желтки, маргарин и белки, затем постепенно досыпают муку, замешивая тесто. Разделочную доску посыпают мукой, смазывают руки остатками маргарина и вымешивают массу до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Если тесто кажется жидковатым, можно добавить еще немного муки.
Готовое тесто вновь убирают под полотенце в теплое место на пару часов, а затем добавляют изюм, перемешивают и раскладывают по формам. Их предварительно смазывают маслом. Формы заполняют тестом на две трети и ставят в духовку на полтора часа при температуре 150 градусов. Украсить готовый кулич можно взбитыми с сахаром и кондитерской посыпкой белками.
Пасхальный кулич
Приготовить лакомство довольно легко. Для этого понадобятся:
мука пшеничная или хлебная — 600 г;
дрожжи сухие — 15 г;
яйца — 5 штук;
сахар — 5 столовых ложек;
масло сливочное — 150 г;
сухофрукты, ванилин, соль — по вкусу;
белки — 2 штуки;
молоко — 2 стакана;
сахарная пудра — стакан.
В теплое молоко всыпают дрожжи и сахар, перемешивают и оставляют на 15 минут в теплом месте. После этого в опару засыпают часть муки и перемешивают. Консистенция должна быть как у сметаны. Опару накрывают и дают расстояться 30 минут.
Масло растирают с сахаром и яйцами, предварительно отделив 2 белка в отдельную емкость. Смесь добавляют к опаре, постепенно добавляют муку, соль и замешивают тесто. Его помещают в посуду, смазанную маслом и оставляют на пару часов.
В подошедшее тесто вмешивают сухофрукты или цукаты, разделяют по формам, заполняя их на одну треть. Выпекают куличи в духовке при температуре 190 градусов в течение 15 минут. Куличи ставят в разогретую духовку, дав им предварительно постоять в форме около часа. Предварительно можно смазать тесто сверху желтком, перемешанным с сахаром. Через 15 минут температуру убавляют до 160 градусов и пекут куличи еще 25 минут.
Для глазури взбивают охлажденные белки со щепоткой соли до образования пены, добавляют сахарную пудру и продолжают взбивать до получения глянца. Куличи обмакивают в глазурь и украшают кондитерской посыпкой.