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Рецепты куличей на Великую Пасху

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Рецепты куличей на Великую Пасху
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Пасхальный кулич. Иллюстративное фото
Пасхальный кулич. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вкусный, рассыпчатый и ароматный кулич на Пасху можно не только купить, но и испечь самостоятельно. Проверенные временем и людьми рецепты помогут создать лакомое угощение к светлому празднику, пишет dailyhoro.ru.

Ингредиенты

160 мл молока

8 г сухих дрожжей или 30 г свежих

700 г муки

5 яиц

150 г сахара

100 г изюма

130 г сливочного масла

щепотка ванильного сахара

щепотка соли

70 г жирной сметаны

Ингредиенты для глазури

1 яичный белок

4 ст. л. сахарной пудры

щепотка лимонной кислоты

цветная сахарная посыпка

Приготовление

В теплое молоко высыпаем сухие дрожжи и немного муки, чтобы получилась консистенция, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут в теплом месте.

В большую емкость разбиваем все 5 яиц, кроме одного белка (откладываем на глазурь), и взбиваем их. Добавляем соль с сахаром и взбиваем еще раз до пышности. Потом добавляем сметану и предварительно растопленное, но охлажденное сливочное масло, и снова перемешиваем.

После того как дрожжевая смесь настоится 20 минут, вливаем ее в яичную и еще раз тщательно перемешиваем. После этого просеиваем оставшуюся муку (можно сделать это дважды, сначала в сухую емкость, а потом в жидкую смесь, для большей пышности) и добавляем ее к остальным ингредиентам.

После добавления муки всыпаем в тесто предварительно промытый изюм, перемешиваем и готовимся месить тесто. Смазываем руки растительным маслом и на столе хорошо вымешиваем тесто, но стараясь не давить на него слишком сильно. Распределяем готовое тесто по формам, в высоту его должно быть не больше половины формы, а лучше вообще треть. После этого накрываем тканью и оставляем на полтора часа в теплом месте.

Спустя полтора часа разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в ней пасхи на протяжении 45 минут. После выпекания достаем пасхи и даем им остыть. После остывания готовим глазурь, взбив белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой. Осталось покрыть пасхи глазурью и украсить посыпкой.

Звучит этот рецепт пасхи довольно просто, но на практике придется немного попотеть. 

Традиционный кулич по рецепту бабушки

Традиционный рецепт кулича придется к любому столу и станет настоящим украшением праздника. Для его выпечки понадобятся:

молоко — половина литра;

дрожжи сухие — 1 пакетик (11 г), или живые — 30 г;

сахар — 2 стакана (можно чуть меньше);

соль — чайная ложка без горки;

мука — примерно 9 стаканов;

яйца куриные — 6 штук;

маргарин — пачка 300 г;

ванилин — по вкусу;

изюм или иные сухофрукты — по вкусу.

Молоко выливают в кастрюлю и немного подогревают, переливают в глубокую широкую миску, добавляют к нему дрожжи, половину стакана сахара, перемешивают и отставляют в сторону. Муку просеивают, а когда дрожжи начнут работать, добавляют к молоку 3 стакана муки и перемешивают. После этого миску накрывают полотенцем и ставят в теплое место на пару часов, чтобы тесто поднялось.

Желтки отделяют от белков, к первым добавляют оставшийся сахар и взбивают до белого цвета, затем добавляют ванилин. Маргарин нужно растопить, а белки — взбить и посолить. К подоспевшему тесту добавляют желтки, маргарин и белки, затем постепенно досыпают муку, замешивая тесто. Разделочную доску посыпают мукой, смазывают руки остатками маргарина и вымешивают массу до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Если тесто кажется жидковатым, можно добавить еще немного муки.

Готовое тесто вновь убирают под полотенце в теплое место на пару часов, а затем добавляют изюм, перемешивают и раскладывают по формам. Их предварительно смазывают маслом. Формы заполняют тестом на две трети и ставят в духовку на полтора часа при температуре 150 градусов. Украсить готовый кулич можно взбитыми с сахаром и кондитерской посыпкой белками.

Пасхальный кулич

Приготовить лакомство довольно легко. Для этого понадобятся:

мука пшеничная или хлебная — 600 г;

дрожжи сухие — 15 г;

яйца — 5 штук;

сахар — 5 столовых ложек;

масло сливочное — 150 г;

сухофрукты, ванилин, соль — по вкусу;

белки — 2 штуки;

молоко — 2 стакана;

сахарная пудра — стакан.

В теплое молоко всыпают дрожжи и сахар, перемешивают и оставляют на 15 минут в теплом месте. После этого в опару засыпают часть муки и перемешивают. Консистенция должна быть как у сметаны. Опару накрывают и дают расстояться 30 минут.

Масло растирают с сахаром и яйцами, предварительно отделив 2 белка в отдельную емкость. Смесь добавляют к опаре, постепенно добавляют муку, соль и замешивают тесто. Его помещают в посуду, смазанную маслом и оставляют на пару часов.

В подошедшее тесто вмешивают сухофрукты или цукаты, разделяют по формам, заполняя их на одну треть. Выпекают куличи в духовке при температуре 190 градусов в течение 15 минут. Куличи ставят в разогретую духовку, дав им предварительно постоять в форме около часа. Предварительно можно смазать тесто сверху желтком, перемешанным с сахаром. Через 15 минут температуру убавляют до 160 градусов и пекут куличи еще 25 минут.

Для глазури взбивают охлажденные белки со щепоткой соли до образования пены, добавляют сахарную пудру и продолжают взбивать до получения глянца. Куличи обмакивают в глазурь и украшают кондитерской посыпкой.

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