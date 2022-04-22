Рецепты куличей на Великую Пасху

Ингредиенты

160 мл молока

8 г сухих дрожжей или 30 г свежих

700 г муки

5 яиц

150 г сахара

100 г изюма

130 г сливочного масла

щепотка ванильного сахара

щепотка соли

70 г жирной сметаны

Ингредиенты для глазури

1 яичный белок

4 ст. л. сахарной пудры

щепотка лимонной кислоты

цветная сахарная посыпка

Приготовление

В теплое молоко высыпаем сухие дрожжи и немного муки, чтобы получилась консистенция, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и оставляем на 20 минут в теплом месте.

В большую емкость разбиваем все 5 яиц, кроме одного белка (откладываем на глазурь), и взбиваем их. Добавляем соль с сахаром и взбиваем еще раз до пышности. Потом добавляем сметану и предварительно растопленное, но охлажденное сливочное масло, и снова перемешиваем.

После того как дрожжевая смесь настоится 20 минут, вливаем ее в яичную и еще раз тщательно перемешиваем. После этого просеиваем оставшуюся муку (можно сделать это дважды, сначала в сухую емкость, а потом в жидкую смесь, для большей пышности) и добавляем ее к остальным ингредиентам.

После добавления муки всыпаем в тесто предварительно промытый изюм, перемешиваем и готовимся месить тесто. Смазываем руки растительным маслом и на столе хорошо вымешиваем тесто, но стараясь не давить на него слишком сильно. Распределяем готовое тесто по формам, в высоту его должно быть не больше половины формы, а лучше вообще треть. После этого накрываем тканью и оставляем на полтора часа в теплом месте.

Спустя полтора часа разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем в ней пасхи на протяжении 45 минут. После выпекания достаем пасхи и даем им остыть. После остывания готовим глазурь, взбив белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой. Осталось покрыть пасхи глазурью и украсить посыпкой.

Звучит этот рецепт пасхи довольно просто, но на практике придется немного попотеть.

Традиционный кулич по рецепту бабушки

Традиционный рецепт кулича придется к любому столу и станет настоящим украшением праздника. Для его выпечки понадобятся:

молоко — половина литра;

дрожжи сухие — 1 пакетик (11 г), или живые — 30 г;

сахар — 2 стакана (можно чуть меньше);

соль — чайная ложка без горки;

мука — примерно 9 стаканов;

яйца куриные — 6 штук;

маргарин — пачка 300 г;

ванилин — по вкусу;

изюм или иные сухофрукты — по вкусу.

Молоко выливают в кастрюлю и немного подогревают, переливают в глубокую широкую миску, добавляют к нему дрожжи, половину стакана сахара, перемешивают и отставляют в сторону. Муку просеивают, а когда дрожжи начнут работать, добавляют к молоку 3 стакана муки и перемешивают. После этого миску накрывают полотенцем и ставят в теплое место на пару часов, чтобы тесто поднялось.