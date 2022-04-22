В этот период править миром и приносить удачу будет красота. Начинается время, когда люди преимущественно будут оценивать друг друга по внешности, а не по поступкам или интеллекту. Старайтесь выглядеть опрятно, чтобы произвести впечатление на мужчин и окружающих в целом, советует dailyhoro.ru.
Женский гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая
Женщина-Овен
Прекрасным Овнам желательно сфокусироваться на амурной сфере жизни. Всем тем, кто уже находится в отношениях, можно и даже нужно сфокусироваться на второй половинке. Также для представительниц этого Огненного знака многие события на этой неделе сложатся наилучшим образом. Удача на их стороне. Астрологи советуют пользоваться случаем и достигать желаемого. Самый опасный день недели — среда.
Женщина-Телец
С 25 апреля по 1 мая ветер преимущественно будет попутным. Особенно это касается любовных дел. В моменты флирта и развития только начавшихся отношений важно помнить, что все мужчины разные, поэтому к каждому знаку Зодиака нужен свой особый подход. Астрологи советуют тщательнее выбирать круг общения. Влияние негативно настроенных людей необходимо свести к минимуму. Если Тельцы давно хотят прервать токсичные отношения, настало хорошее время для активных действий.
Близнецов прекрасного пола на этой неделе может покинуть их мощное шестое чувство. Придется довериться логике и личному опыту. Неделя будет нервной из-за негативных аспектов планет 27 и 30 числа, но Меркурий 29 апреля внесет свои положительные коррективы, поэтому женщинам-Близнецам рекомендуется не суетиться и продолжать верить в себя. Рекомендуется принять меры, чтобы не лишиться поддержки близких.
Женщина-Рак
В период с 25 апреля по 1 мая лучше не оборачиваться на прошлый опыт и не концентрироваться на негативе. Такая линия поведения убережет от стрессовых ситуаций. По прогнозам астрологов, на этой неделе представительницы этого знака могут серьезно пострадать от самокопания. Особую осторожно необходимо соблюдать и в финансовой сфере — например, при совершении покупок. Важно покупать только то, что действительно необходимо.
Женщина-Лев
Львицам в этот период нужно сфокусироваться на поисках счастья. Меркурий, переходящий в знак Близнецов, сулит представительницам этого знака хорошее расположение духа и веру в себя. Но любое непредвиденное происшествие может лишить чувства стабильности и хорошего настроения из-за ретроградного Плутона, который начнет свое обратное движение в тот же день — 29 апреля.
Астрологи рекомендуют чаще улыбаться и общаться с оптимистами: это зарядит прекрасных Дев позитивом и поможет преодолеть препятствия. Во избежание стресса выходные Девам лучше отвести под восстановление сил. На работе и в любовных делах представительницам данного знака необходимо будет тренировать силу воли, чтобы не сдаваться раньше времени. То, что произойдет сейчас, охарактеризует весь следующий месяц и, возможно, даже весь оставшийся 2022 год. Поэтому астрологи советуют женщинам-Девам не сомневаться в себе.
Женщина-Весы
Чтобы Вселенная помогла Весам достичь успеха и сохранить удачу в этот сложный период, им необходимо перестать сомневаться в себе и своих силах. Также полезными станут отдых, прогулки на природе. Представительницам этого знака астрологи рекомендуют заняться самосовершенствованием, получением новых знаний. Важно помнить, что любую проблему можно решить мирно, а не через конфликт. Усилия, которые приложат эти женщины, чтобы достичь желаемого, непременно окупятся в будущем.
Женщина-Скорпион
Скорпионы могут за предстоящую неделю повстречать на своем пути много неприятных людей. Возможно, стоит также отказаться от необдуманных решений. То, что кажется правильным в мыслях, на деле может оказаться вовсе не столь прекрасным. В данный момент нужно заниматься домашними делами. Они будут успокаиваться женщин-Скорпионов. Удачу принесут уютные вечера с любимым мужчиной, детьми. Забота о близких подарит позитив.
Женщина-Стрелец
Женщинам этого знака в период с 25 апреля по 1 мая Вселенная может открыть знания о будущем и о судьбе. Сейчас идет энергетическая перестройка из-за смены знака Меркурием и начала ретроградного движения Плутона. До четверга включительно все еще можно ходить на свидания, проявлять активность в работе и начинать новые дела. Пятница и выходные — время осторожности и добра: нужно идти на примирение с людьми, делать больше комплиментов близким.
Женщина-Козерог
Несмотря на все проблемные и неблагоприятные астрологические события, Водолеям может крупно повезти. Все дело в том, что их помощник Меркурий станет очень сильным. Во-первых, это обострит их интуицию. Во-вторых, он даст Водолеям прекрасного пола много удачи в любви. Конец недели — отличное время для смены обстановки, командировок. Женщинам-Водолеям необходимо поставить перед собой важную цель.
Женщина-Рыбы
Для прекрасных Рыб завершение апреля может оказаться сложным временем. Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, астрологи советуют им в первую очередь избавиться от вещей, которые крадут энергию в доме. Также важно наметить планы и правильно расставить приоритеты. Астрологи советуют этим женщинам посвящать больше времени чему-либо новому и интересному. Чтобы жизненные силы и энергия были на высоте, нужно не впадать в апатию и уныние. Нужно находить время для отдыха, развлечений и общения.