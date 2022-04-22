Женский гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам желательно сфокусироваться на амурной сфере жизни. Всем тем, кто уже находится в отношениях, можно и даже нужно сфокусироваться на второй половинке. Также для представительниц этого Огненного знака многие события на этой неделе сложатся наилучшим образом. Удача на их стороне. Астрологи советуют пользоваться случаем и достигать желаемого. Самый опасный день недели — среда.

Женщина-Телец

С 25 апреля по 1 мая ветер преимущественно будет попутным. Особенно это касается любовных дел. В моменты флирта и развития только начавшихся отношений важно помнить, что все мужчины разные, поэтому к каждому знаку Зодиака нужен свой особый подход. Астрологи советуют тщательнее выбирать круг общения. Влияние негативно настроенных людей необходимо свести к минимуму. Если Тельцы давно хотят прервать токсичные отношения, настало хорошее время для активных действий.

Женщина-Близнецы

Близнецов прекрасного пола на этой неделе может покинуть их мощное шестое чувство. Придется довериться логике и личному опыту. Неделя будет нервной из-за негативных аспектов планет 27 и 30 числа, но Меркурий 29 апреля внесет свои положительные коррективы, поэтому женщинам-Близнецам рекомендуется не суетиться и продолжать верить в себя. Рекомендуется принять меры, чтобы не лишиться поддержки близких.

Женщина-Рак

В период с 25 апреля по 1 мая лучше не оборачиваться на прошлый опыт и не концентрироваться на негативе. Такая линия поведения убережет от стрессовых ситуаций. По прогнозам астрологов, на этой неделе представительницы этого знака могут серьезно пострадать от самокопания. Особую осторожно необходимо соблюдать и в финансовой сфере — например, при совершении покупок. Важно покупать только то, что действительно необходимо.

Женщина-Лев

Львицам в этот период нужно сфокусироваться на поисках счастья. Меркурий, переходящий в знак Близнецов, сулит представительницам этого знака хорошее расположение духа и веру в себя. Но любое непредвиденное происшествие может лишить чувства стабильности и хорошего настроения из-за ретроградного Плутона, который начнет свое обратное движение в тот же день — 29 апреля.

Женщина-Дева

Астрологи рекомендуют чаще улыбаться и общаться с оптимистами: это зарядит прекрасных Дев позитивом и поможет преодолеть препятствия. Во избежание стресса выходные Девам лучше отвести под восстановление сил. На работе и в любовных делах представительницам данного знака необходимо будет тренировать силу воли, чтобы не сдаваться раньше времени. То, что произойдет сейчас, охарактеризует весь следующий месяц и, возможно, даже весь оставшийся 2022 год. Поэтому астрологи советуют женщинам-Девам не сомневаться в себе.

Женщина-Весы