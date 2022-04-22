Как чувствовать себя королевой после 45: шесть женских хитростей

После 40 жизнь только начинается...

Конечно, все женщины разные, со своим характером, амбициями, жизненными целями. В 20-30 лет мы определяемся с профессией и преодолеваем первые карьерные рубежи. Или заводим семью, начинаем обустраивать жилье, посвящаем себя детям, вкушая нюансы материнства. А еще очень часто совмещаем эти роли, балансируя между дедлайнами на работе и домашними заботами.

В 30-40 лет — достигаем определенного профессионализма, продвигаемся вверх по карьерной лестнице, ведем детей в школу, постоянно доказываем себе и окружающим, что мы можем все.

А когда нам исполняется 45, начинается очень интересный этап, время словно замедляется. Дети выросли, рабочий процесс налажен и работает как часы, уже не требуя круглосуточной включенности во все процессы.

Наконец-то приходит осознание, что основные цели достигнуты, можно выдохнуть и заняться познанием себя, заново открыть мир. Как будто просыпаешься от бесконечной гонки достижений, и снова появляется жажда жизни, а главное, время для ее утоления.

Постановка долгосрочных стратегических целей отходит на второй план. Шаг планирования сокращается не только на работе, но и в повседневной жизни. Ты учишься плыть по течению, доверять вселенной и наслаждаться простыми мелочами.

Какие методы помогают в этот период чувствовать себя молодой и дают энергию на новые свершения? Ниже несколько советов, как хорошо выглядеть и чувствовать себя после 45.

1. Почаще улыбайся

На ощущение молодости влияют хорошее настроение и чувство юмора. Позитивный курс на решение любых проблем — это то, что поможет справиться с любыми не зависящими от нас обстоятельствами. А еще смех способствует выработке «гормонов счастья» эндорфинов, с которыми тебе все становится по плечу.

2. Не забывай правильно питаться

Меню должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, обязательно употребляй свежие овощи и фрукты (примерно 400 г в день), пей достаточное количество воды (30 мг на 1 кг тела). Один-два раза в год практикуй разгрузочно-диетическую терапию для полного обновления организма, но обязательно проконсультируйся перед этим с врачом.

3. Уделяй внимание спорту и следи за своим режимом дня

В 45 понимаешь, что пришло время заботиться о себе и всегда делать выбор в пользу здоровья: вести активный образ жизни, регулярно заниматься посильными видами спорта (йога, бег или скандинавская ходьба и другие), высыпаться. Да, звучит банально, но это действительно работает.

4. Попробуй медитацию

Контроль дыхания и разума позволяют отстраниться от проблем и потока мыслей, освободиться от негативных эмоций. Когда разум спокоен, высвобождается жизненная энергия, которая направляется на перезагрузку мозга и обновление клеток.

5. Помни, что ранние подъемы продлевают молодость и жизнь