В каждом возрасте важно оставаться женственной, привлекательной и энергичной. И если в юности это дается без особых усилий, то с возрастом стоит завести несколько полезных привычек, помогающих оставаться «самим очарованием». Каких? Рассказывает «Лиза».
Как чувствовать себя королевой после 45: шесть женских хитростей
После 40 жизнь только начинается...
Конечно, все женщины разные, со своим характером, амбициями, жизненными целями. В 20-30 лет мы определяемся с профессией и преодолеваем первые карьерные рубежи. Или заводим семью, начинаем обустраивать жилье, посвящаем себя детям, вкушая нюансы материнства. А еще очень часто совмещаем эти роли, балансируя между дедлайнами на работе и домашними заботами.
В 30-40 лет — достигаем определенного профессионализма, продвигаемся вверх по карьерной лестнице, ведем детей в школу, постоянно доказываем себе и окружающим, что мы можем все.
А когда нам исполняется 45, начинается очень интересный этап, время словно замедляется. Дети выросли, рабочий процесс налажен и работает как часы, уже не требуя круглосуточной включенности во все процессы.
Наконец-то приходит осознание, что основные цели достигнуты, можно выдохнуть и заняться познанием себя, заново открыть мир. Как будто просыпаешься от бесконечной гонки достижений, и снова появляется жажда жизни, а главное, время для ее утоления.
Постановка долгосрочных стратегических целей отходит на второй план. Шаг планирования сокращается не только на работе, но и в повседневной жизни. Ты учишься плыть по течению, доверять вселенной и наслаждаться простыми мелочами.
Какие методы помогают в этот период чувствовать себя молодой и дают энергию на новые свершения? Ниже несколько советов, как хорошо выглядеть и чувствовать себя после 45.
1. Почаще улыбайся
На ощущение молодости влияют хорошее настроение и чувство юмора. Позитивный курс на решение любых проблем — это то, что поможет справиться с любыми не зависящими от нас обстоятельствами. А еще смех способствует выработке «гормонов счастья» эндорфинов, с которыми тебе все становится по плечу.
2. Не забывай правильно питаться
Меню должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, обязательно употребляй свежие овощи и фрукты (примерно 400 г в день), пей достаточное количество воды (30 мг на 1 кг тела). Один-два раза в год практикуй разгрузочно-диетическую терапию для полного обновления организма, но обязательно проконсультируйся перед этим с врачом.
3. Уделяй внимание спорту и следи за своим режимом дня
В 45 понимаешь, что пришло время заботиться о себе и всегда делать выбор в пользу здоровья: вести активный образ жизни, регулярно заниматься посильными видами спорта (йога, бег или скандинавская ходьба и другие), высыпаться. Да, звучит банально, но это действительно работает.
4. Попробуй медитацию
Контроль дыхания и разума позволяют отстраниться от проблем и потока мыслей, освободиться от негативных эмоций. Когда разум спокоен, высвобождается жизненная энергия, которая направляется на перезагрузку мозга и обновление клеток.
5. Помни, что ранние подъемы продлевают молодость и жизнь
Секрет прост: если ты начнешь вставать, например, на два часа раньше, у тебя появятся дополнительные 60(!) часов в месяц. Их можно потратить на любимое занятие, на которое никак не получалось выделить время.
Ученые пришли к выводу, что люди, которые просыпаются раньше, отмечают улучшение здоровья и чувствуют себя счастливее, чаще испытывают позитивные эмоции, чем так называемые «совы». Исследователи связывают это с более качественным сном, соответствующим биологическим ритмам.
6. Заботься о ментальном здоровье
После 45 по-прежнему полезно учить стихи, читать, изучать новые языки, рисовать, заниматься вокалом, танцами, общаться с интересными людьми, выбирать новые маршруты по пути домой. Пробуй то, что тебе нравится и помогает формировать новые нейронные связи.
7. Поддерживай ресурсное состояние
В этом очень помогает составление ресурсного списка занятий, событий или людей, которые тебя вдохновляют, мотивируют и поднимают настроение. Это могут быть абсолютно любые активности (медитация, спорт, танцы, прогулки на свежем воздухе, общение с близкими или, наоборот, время наедине с собой и тишина).
Главное, придерживаться этого списка и не впускать в свою жизнь то, что тебя разрушает, забирая энергию. Береги свои ресурсы, подпитывай их и не стесняйся просить о помощи, когда тебе это нужно.
Хорошее самочувствие и ресурсное состояние — это накопительный процесс, поэтому желательно прививать полезные привычки на постоянной основе. Вот небольшая памятка тебе в помощь:
ранний подъем;
дыхательная гимнастика;
зарядка (суставная гимнастика);
домашний уход за лицом (утром и вечером);
косметолог, уход за волосами (раз в месяц);
спорт (3-6 раз в неделю);
позитивное мышление;
контакт с природой.
Перезагрузка для каждого своя. Кому-то подходит прогулка за городом, а кому-то нравится просто полежать в ванне с пеной. Главное — научиться любить и беречь себя. Будь собой, делай то, что хочется, а не то, что навязано обществом, верь в свои силы и не бойся открываться миру.
Научись быть счастливой и удерживай это состояние, делая выбор в пользу себя любимой. Жизнь не заканчивается в 45, и это отличное время избавиться от ограничивающих убеждений, расправить плечи и начать жить в удовольствие.