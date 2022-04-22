Выбросить навсегда: какие вещи делают вас гораздо старше

Чтобы уберечь вас от модных провалов, wday.ru подобрал список вещей, которых стоит опасаться. Внимательно изучайте и срочно берите на вооружение: возможно, враги уже появились в вашем гардеробе.

Укороченный пиджак по фигуре

Пиджак — прекрасное дополнение к повседневным образам, но при его выборе важно не ошибиться с силуэтом. Если у вас есть укороченный приталенный пиджак кричащих оттенков, который вы сочетаете с кружевными блузами и многочисленными аксессуарами, у нас плохие новости. Такая комбинация добавляет к возрасту минимум 10 лет. Смело заменяйте устаревший вариант на свободный пиджак, который сделает образ более актуальным и стильным.

Юбка прямого кроя со шлицей

Юбка прямого кроя с разрезом обязательно должна войти в стоп-лист. И хотя при правильном подборе цвета и длины модель может смотреться выигрышно, шлица портит все. А если вы отдали предпочтение юбке с разрезом серого или коричневого цвета, наряд сразу становится старомодным. Одна из целей шлицы — обеспечение свободы движения, но зачем носить заведомо провальные аутфиты, если есть стильные альтернативы? Легкие юбки-миди украсят гардероб и подарят ощущение комфорта.

Цветочная блузка с коротким рукавом

Трудно представить, кому подойдет такая модель. Да, цветочный принт сейчас на пике популярности, но при составлении образа важно понимать, что не каждая вещь будет выглядеть органично. Облегающие блузки с коротким рукавом, украшенные пестрым флористическим орнаментом, — стопроцентный модный провал. Они удешевляют образ и превращают в возрастную женщину, которая пытается выйти в свет в чем-то «веселеньком». Конечно, никто не отнимет у вас возможность самовыражаться, но лучше делать это с помощью рубашек с мужского плеча или оверсайз-блузок с длинным рукавом.

Платье-балахон

Оверсайз уже несколько сезонов не сдает лидирующие позиции, однако «свободный» не всегда является синонимом к слову «стильный». Платье-балахон невольно вызывает ассоциации с Аллой Пугачевой, для которой эта вещь стала фирменным элементом гардероба. Но вдохновляться таким примером не нужно: даже сама Примадонна в последнее время чаще появляется в расслабленных пиджаках и женственных джемперах. Если в вашем гардеробе есть трикотажное платье-балахон, без сожаления распрощайтесь с ним и замените на летящее платье-миди с актуальным принтом.

Длинная шуба из натурального меха

Когда-то длинные норковые шубы считались предметом роскоши. В них с гордостью выходили в свет, дополняя сногсшибательный образ крупными украшениями и сапогами на каблуке. Но тенденции меняются, и сейчас подобный аутфит назовут верхом безвкусицы и безответственности, ведь использование натурального меха — это огромный вред окружающей среде. На рынке есть альтернатива, которая заменят символ ушедшей эпохи: зимой экошубы из искусственного меха покорили сердца модниц.

Блузка с жабо