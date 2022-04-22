Один обед — минус 10 лет: омолаживающие диеты Лопес, Энистон и других звезд

Дженнифер Энистон, 53 года

Энистон не скрывает, что придерживается интервального голодания. Она ничего не ест 16 часов, не завтракает до 10 утра, а ее первый прием пищи — сок сельдерея. Затем, в течение дня, актриса придерживается правильного сбалансированного питания до вечера, уделяя особое внимание здоровым жирам, таким как авокадо и лосось, а также здоровым углеводам, белкам и овощам.

Дженнифер Лопес, 52 года

Помимо отказа от сладостей и переработанных пищевых продуктов, Лопес выпивает минимум семь стаканов воды в день. Вода помогает увлажнять организм изнутри (а значит, поддерживает увлажнение и снаружи, делая кожу гладкой и свежей), а также контролирует сытость.

Риз Уизерспун, 46 лет

Хрупкая красотка Уизерспун придерживается дробного питания. Ее главный принцип — лучше несколько небольших приемов пищи в течение дня, чем меньше, но более объемных. Такой тип питания помогает сдерживать чувство голода и повышать уровень энергии. Это также эффективный способ поддерживать стабильный уровень сахара в крови, который отвечает не только за молодость организма, но и играет важную роль в концентрации внимания, производительности, а также остроте зрения.

Холли Берри, 55 лет

Ключом актрисы к сохранению молодости является ее любовь к здоровым жирам и кето-диете. Она приучила свое тело использовать жир… для сжигания жира, ведь именно это главная составляющая диеты, а вот углеводы в ней максимально сокращены. Актриса регулярно ест орехи, семена и авокадо, эти продукты содержат питательные вещества, которые улучшают здоровье и внешний вид кожи, а также продлевают чувство сытости — никакого голода и срывов, по мнению Холли.

Камерон Диас, 49 лет

Диас в больших количествах ест листовую зелень или зеленые овощи (при каждом приеме пищи), и еще она мало перекусывает. Зелень обеспечивает ее клетчаткой, которая дает длительную сытость. Так перекусывать уже и не особенно хочется. А еще зелень содержит много антиоксидантов, которые активно борются со старением организма. Кроме того, Диас признается, что совершенно равнодушна к сладкому — везет же, правда?

Ким Кардашьян, 41 год

Главное правило питания Кардашьян заключается в том, что, если продукт не выращен из почвы, она не будет его есть. Говоря попросту, Ким — вегетерианка, и именно это помогает ей молодо выглядеть. К тому же, светская львица совершенно исключила из рациона переработанную пищу.

Кристен Белл, 41 год

Белл признается, что стала настоящим мастером чтения этикеток ингредиентов, и именно так она выбирает свои блюда и перекусы на день. Еще она тщательно контролирует количество белков, жиров и углеводов, и если она увидит, что уже съела много белка, то старается сделать свой следующий прием пищи более насыщенным углеводами и клетчаткой. Кристен заранее обдумывает еду на весь день. Таким образом она получает все питательные вещества, необходимые ей для улучшения здоровья кожи и борьбы со старением.

Николь Кидман, 54 года

Говорят, что актриса в питании придерживается правила 80/20, где большая часть ее рациона полезная (80%), а остальные 20% — то, чем хочется себя побаловать. И это, действительно, отличный способ выстроить рацион, потому что он помогает не срываться, ведь ты ничего себе не запрещаешь. При этом основное питание диетическое. Главное, продукты должны быть непереработанными и в еду должны входить разнообразные питательные вещества — это и способствует сияющему внешнему виду звезды.

Кристина Агилера, 41 год