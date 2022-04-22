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Один обед — минус 10 лет: омолаживающие диеты Лопес, Энистон и других звезд

Krasotka.ee
Один обед — минус 10 лет: омолаживающие диеты Лопес, Энистон и других звезд
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: MARIO ANZUONI

Если кто-то и знает, как выглядеть молодо, так это голливудские звезды. Некоторые из них словно законсервировались и выглядят в 50 максимум на 35. Все это благодаря не только косметологам, но и образу жизни, в том числе определенному питанию. «Лиза» раскрывает секреты вечной молодости звездных красоток.

Дженнифер Энистон, 53 года

Энистон не скрывает, что придерживается интервального голодания. Она ничего не ест 16 часов, не завтракает до 10 утра, а ее первый прием пищи — сок сельдерея. Затем, в течение дня, актриса придерживается правильного сбалансированного питания до вечера, уделяя особое внимание здоровым жирам, таким как авокадо и лосось, а также здоровым углеводам, белкам и овощам.

Дженнифер Лопес, 52 года

Помимо отказа от сладостей и переработанных пищевых продуктов, Лопес выпивает минимум семь стаканов воды в день. Вода помогает увлажнять организм изнутри (а значит, поддерживает увлажнение и снаружи, делая кожу гладкой и свежей), а также контролирует сытость.

Риз Уизерспун, 46 лет

Хрупкая красотка Уизерспун придерживается дробного питания. Ее главный принцип — лучше несколько небольших приемов пищи в течение дня, чем меньше, но более объемных. Такой тип питания помогает сдерживать чувство голода и повышать уровень энергии. Это также эффективный способ поддерживать стабильный уровень сахара в крови, который отвечает не только за молодость организма, но и играет важную роль в концентрации внимания, производительности, а также остроте зрения.

Холли Берри, 55 лет

Ключом актрисы к сохранению молодости является ее любовь к здоровым жирам и кето-диете. Она приучила свое тело использовать жир… для сжигания жира, ведь именно это главная составляющая диеты, а вот углеводы в ней максимально сокращены. Актриса регулярно ест орехи, семена и авокадо, эти продукты содержат питательные вещества, которые улучшают здоровье и внешний вид кожи, а также продлевают чувство сытости — никакого голода и срывов, по мнению Холли.

Камерон Диас, 49 лет

Диас в больших количествах ест листовую зелень или зеленые овощи (при каждом приеме пищи), и еще она мало перекусывает. Зелень обеспечивает ее клетчаткой, которая дает длительную сытость. Так перекусывать уже и не особенно хочется. А еще зелень содержит много антиоксидантов, которые активно борются со старением организма. Кроме того, Диас признается, что совершенно равнодушна к сладкому — везет же, правда?

Ким Кардашьян, 41 год

Главное правило питания Кардашьян заключается в том, что, если продукт не выращен из почвы, она не будет его есть. Говоря попросту, Ким — вегетерианка, и именно это помогает ей молодо выглядеть. К тому же, светская львица совершенно исключила из рациона переработанную пищу.

Кристен Белл, 41 год

Белл признается, что стала настоящим мастером чтения этикеток ингредиентов, и именно так она выбирает свои блюда и перекусы на день. Еще она тщательно контролирует количество белков, жиров и углеводов, и если она увидит, что уже съела много белка, то старается сделать свой следующий прием пищи более насыщенным углеводами и клетчаткой. Кристен заранее обдумывает еду на весь день. Таким образом она получает все питательные вещества, необходимые ей для улучшения здоровья кожи и борьбы со старением.

Николь Кидман, 54 года

Говорят, что актриса в питании придерживается правила 80/20, где большая часть ее рациона полезная (80%), а остальные 20% — то, чем хочется себя побаловать. И это, действительно, отличный способ выстроить рацион, потому что он помогает не срываться, ведь ты ничего себе не запрещаешь. При этом основное питание диетическое. Главное, продукты должны быть непереработанными и в еду должны входить разнообразные питательные вещества — это и способствует сияющему внешнему виду звезды.

Кристина Агилера, 41 год

По словам инсайдеров, Агилера сидит на радужной диете. Ее основа — яркие продукты: овощи, фрукты, ягоды, зелень, бобовые. Красочная пища богата антиоксидантами, которые уменьшают количество свободных радикалов, и помогают сохранить молодость кожи. Выбирать можно самые разнообразные цвета: красный, оранжевый, желтый, фиолетовый, зеленый.

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