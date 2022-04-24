«Возьму — пригодится»: шесть советов психолога, как перестать покупать ненужные вещи

Не причуда, но зависимость

Первый шаг к излечению от любой болезни — признать, что ты нездорова. Шопоголизм — такая же зависимость, как алкоголизм, наркомания или игромания. Механизмы во всех этих случаях работают одинаково: сначала происходит резкий выброс адреналина и эндорфинов, вызывающий невероятный восторг, потом наступает резкий спад настроения, затем «ломка» и поиск новой «дозы».

У зависимостей одинаковые негативные последствия: финансовые проблемы, отдаление от близких, сложности с коммуникацией. Кроме того, шопоголизм часто заводит людей в глубокую депрессию, потому что истинный корень проблемы кроется не в желании носить новое платье каждый день, а в глубоких детских переживаниях.

Обновка вместо любви

Причина шопоголизма практически всегда кроется в отношениях в семье. Есть несколько вариантов развития событий. Вот три самых распространенных типа детей, которые, вырастая, рискуют стать шопоголиками.

1. Дети занятых родителей

Родители не уделяли достаточно внимания и времени ребенку, предпочитая откупаться от него подарками и деньгами. Скорее всего, они много и тяжело работали, чтобы обеспечить семью, и считали, что материальные блага могут заменить ребенку разговор и совместный досуг с мамой и папой. Вырастая, этот ребенок продолжает такой же паттерн поведения, покупая подарки уже самому себе.

​​​​​​​2. Дети из неполных семей

Также под угрозу зависимости от покупок попадают дети разведенных родителей или из неполных семей. Папа и мама пытались задобрить ребенка и переманить его на свою сторону с помощью подарков.

3. Дети из бедных и неблагополучных семей

Они всю свою раннюю и подростковую жизнь ощущали дефицит материальных благ, видели недостаток денег в семье, не могли красиво одеваться и, скорее всего, очень завидовали более обеспеченным сверстникам.

Взрослея, они твердо решают наверстать все упущенные возможности, много работают, и потом у них легко «срывает крышу» при появлении средств и возможностей. Сценарий может быть любым, но суть остается одинаковой — шопоголики через покупки пытаются компенсировать дефицит любви.

Они не получили достаточно внимания родителей в детстве, не научились любить и уважать самих себя, поэтому теперь пытаются заполнить эту пустоту красивыми дорогими вещами.

Компенсация дефицитных времен

Постсоветское пространство — прекрасная почва для взращивания шопоголиков. У многих еще свежи воспоминания о повсеместном дефиците, о невозможности купить то, что хочется, о недоступности модных товаров.

Даже не заставшие СССР дети, выросшие на рассказах родителей об очередях и талонах, живут с этими ощущениями недостатка материальных благ. Когда на рынок хлынули всевозможные товары, появились красивые магазины, модные бренды, многие потеряли контроль над собой. Кроме того, раньше мы ходили за покупками с наличными, и было легче контролировать траты и остаток денег.

Сейчас, когда у каждого есть кредитная карта, люди не видят, сколько тратят, сколько составляет баланс на счету. Добавим к этому возможность быстро получить кредит практически на любую сумму и получим критическую ситуацию.

Как вырваться из порочного круга ненужных покупок: 6 советов

Что делать, если у тебя или твоего близкого развился шопоголизм?

Убрать из свободного доступа дебетовые и кредитные карты.

Брать с собой только ограниченное количество денег, условно говоря, на проезд и на обед.

Заблокировать на всех гаджетах сайты интернет-магазинов.

Исключить из повседневной жизни любой шопинг, даже поход за продуктами. Если без этого нельзя обойтись, отправляйся в магазин с точным списком необходимого или заказывай продукты онлайн, сверяя содержимое корзины с этим же списком.

Обратиться к специалисту.

Шопоголик — такой же зависимый, как и страдающий алкогольной зависимостью человек, и ему нужно лечение.Психолог или психотерапевт будет искать корень проблемы, заложенный в детстве невроз, чтобы изменить поведенческую стратегию пациента.

Все усилия будут направлены на то, чтобы человек научился ощущать любовь к себе не через финансовые траты, а безусловно принимая себя таким, какой он есть. Если есть симптомы депрессии, необходимо обратиться к психиатру и подключить медикаментозное лечение.