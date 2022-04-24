«Возьму — пригодится»: шесть советов психолога, как перестать покупать ненужные вещи

Желание разнообразить гардероб обновкой присуще каждой женщине. Но некоторые не могут вовремя остановиться и начинают покупать все, что видят. Почему развивается шопоголизм и как бороться с этой зависимостью? Объясняют психологи, пишет «Лиза».
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Не причуда, но зависимость
Первый шаг к излечению от любой болезни — признать, что ты нездорова. Шопоголизм — такая же зависимость, как алкоголизм, наркомания или игромания. Механизмы во всех этих случаях работают одинаково: сначала происходит резкий выброс адреналина и эндорфинов, вызывающий невероятный восторг, потом наступает резкий спад настроения, затем «ломка» и поиск новой «дозы».
У зависимостей одинаковые негативные последствия: финансовые проблемы, отдаление от близких, сложности с коммуникацией. Кроме того, шопоголизм часто заводит людей в глубокую депрессию, потому что истинный корень проблемы кроется не в желании носить новое платье каждый день, а в глубоких детских переживаниях.
Обновка вместо любви
Причина шопоголизма практически всегда кроется в отношениях в семье. Есть несколько вариантов развития событий. Вот три самых распространенных типа детей, которые, вырастая, рискуют стать шопоголиками.
1. Дети занятых родителей
Родители не уделяли достаточно внимания и времени ребенку, предпочитая откупаться от него подарками и деньгами. Скорее всего, они много и тяжело работали, чтобы обеспечить семью, и считали, что материальные блага могут заменить ребенку разговор и совместный досуг с мамой и папой. Вырастая, этот ребенок продолжает такой же паттерн поведения, покупая подарки уже самому себе.
2. Дети из неполных семей
Также под угрозу зависимости от покупок попадают дети разведенных родителей или из неполных семей. Папа и мама пытались задобрить ребенка и переманить его на свою сторону с помощью подарков.
3. Дети из бедных и неблагополучных семей
Они всю свою раннюю и подростковую жизнь ощущали дефицит материальных благ, видели недостаток денег в семье, не могли красиво одеваться и, скорее всего, очень завидовали более обеспеченным сверстникам.
Взрослея, они твердо решают наверстать все упущенные возможности, много работают, и потом у них легко «срывает крышу» при появлении средств и возможностей. Сценарий может быть любым, но суть остается одинаковой — шопоголики через покупки пытаются компенсировать дефицит любви.
Они не получили достаточно внимания родителей в детстве, не научились любить и уважать самих себя, поэтому теперь пытаются заполнить эту пустоту красивыми дорогими вещами.
Компенсация дефицитных времен
Постсоветское пространство — прекрасная почва для взращивания шопоголиков. У многих еще свежи воспоминания о повсеместном дефиците, о невозможности купить то, что хочется, о недоступности модных товаров.
Даже не заставшие СССР дети, выросшие на рассказах родителей об очередях и талонах, живут с этими ощущениями недостатка материальных благ. Когда на рынок хлынули всевозможные товары, появились красивые магазины, модные бренды, многие потеряли контроль над собой. Кроме того, раньше мы ходили за покупками с наличными, и было легче контролировать траты и остаток денег.
Сейчас, когда у каждого есть кредитная карта, люди не видят, сколько тратят, сколько составляет баланс на счету. Добавим к этому возможность быстро получить кредит практически на любую сумму и получим критическую ситуацию.
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Что делать, если у тебя или твоего близкого развился шопоголизм?
Убрать из свободного доступа дебетовые и кредитные карты.
Брать с собой только ограниченное количество денег, условно говоря, на проезд и на обед.
Заблокировать на всех гаджетах сайты интернет-магазинов.
Исключить из повседневной жизни любой шопинг, даже поход за продуктами. Если без этого нельзя обойтись, отправляйся в магазин с точным списком необходимого или заказывай продукты онлайн, сверяя содержимое корзины с этим же списком.
Обратиться к специалисту.
Шопоголик — такой же зависимый, как и страдающий алкогольной зависимостью человек, и ему нужно лечение.Психолог или психотерапевт будет искать корень проблемы, заложенный в детстве невроз, чтобы изменить поведенческую стратегию пациента.
Все усилия будут направлены на то, чтобы человек научился ощущать любовь к себе не через финансовые траты, а безусловно принимая себя таким, какой он есть. Если есть симптомы депрессии, необходимо обратиться к психиатру и подключить медикаментозное лечение.
Если страдает твой близкий, поменяйте ваше общение. Научитесь говорить друг с другом о своих чувствах, давай ему ощущение любви, принятия, внимания и уважения. Заполнить его внутреннюю пустоту должны не туфли и платья, а положительные эмоции и приятные переживания.