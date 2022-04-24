Вы будете смеяться: эксперт назвал продукт, в котором больше всего витаминов

В каком продукте больше всего витаминов

«Вы будете смеяться, но это мясо», — сказал Александр Мясников в в своей авторской программе». Эксперт объяснил: «Мясо, та же говядина, баранина, курица особенно — это кладезь витаминов. Более того, витамины из мяса всасываются».

Александр Мясников пояснил, что нередко авитаминоз возникает на фоне каких-то заболеваний, приёма лекарств, алкоголизма. Проблема в том, что в таких случаях осложняется всасывание витаминов организмом.

Эксперт напомнил: «На протяжении десятилетий мы говорили, что красное мясо вредно, что те животные жиры, которые оно содержит, провоцируют повышение холестерина, провоцируют атеросклероз, увеличивают риски инфарктов и инсультов». Однако, по словам эксперта, недавно исследования на эту тему подверглись ревизии. Два года назад вышла научная работа, в которой утверждается, что в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно. Хотя красное мясо по-прежнему остаётся фактором риска для онкологии кишечника, доктор Мясников рекомендует три раза в неделю есть кусок мяса. Это можно и нужно».

«Хотите колбасы — сварите говядину»

По словам Александра Мясникова, наш рацион должен быть разнообразным, нужно есть как овощи и фрукты, так и рыбу и мясо. Эксперт советует: «Хотите колбаски — сварите кусок говядины и ешьте. Потому что в колбасе есть все: сахар, жир, трансжиры, соя. Чего там нет? Мяса».

В каких ещё продуктах много витаминов

Есть другие витаминные рекордсмены. Так, в печени — много витамина А, в компоте из шиповника и квашеной капусте — рекордное количество витамина С, в печени трески — немалое количество витамина D. Рыба (как и мясо) содержат много витамина B12.

Побольше физической активности

По мнению телеведущего, все проблемы со здоровьем, все болезни не от питания, а от отсутствия физической активности. Гиподинамия — фактор риска не только для сердечно-сосудистых заболеваний, но и для онкологии.